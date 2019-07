Mentorenprogramm „Balu und Du“: Der Malteser Hilfsdienst e.V. Hamburg wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Hamburg : Hilfsdienst e.V. |

Das bundesweite Mentorenprogramm „Balu und Du“ des Malteser Hilfsdienst e.V., welches seit 2012 in Hamburg angeboten wird, erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Grundschulkinder eine Spende in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Junge, engagierte Leute übernehmen in diesem Projekt ehrenamtlich mindestens ein Jahr lang eine individuelle Patenschaft für ein Kind. Durch persönliche Zugewandtheit und aktive Freizeitgestaltung soll die Lern- und Lebensfreude bei den Heranwachsenden geweckt und ihr Selbstbewusstsein aufgebaut werden. Das ehrenamtliche Mentoringprogramm fördert insbesondere benachteiligte und unterstützungsbedürftige Kinder im außerschulischen Bereich.

Das Mentoringprogramm „Balu und Du“ steht unter dem Motto „Großes Engagement für kleine Persönlichkeiten“. Kern des Projektes ist eine einjährige Patenschaft zwischen Kindern und jungen, engagierten Menschen. Das Gespann verbringt einmal pro Woche ihre Freizeit miteinander. Die Mentoren sind große Freunde, die den „Moglis“ außerschulische Lernangebote ermöglichen. Sie kochen, basteln oder unternehmen verschiedene Ausflüge gemeinsam. Das zentrale Anliegen des Programms ist die Begleitung von Kindern, die aufgrund ihrer Lebensumstände besondere Unterstützung benötigen. Die Kinder sollen, neben Familie und Schule, eine weitere Chance erhalten, sich positiv zu entwickeln und lernen, wie man Herausforderungen des Alltags erfolgreich meistern kann.„Das Projekt schafft ganz besondere Freundschaften zwischen den jungen Erwachsenen und den Kindern, die oft weit über den geförderten Projektzeitraum hinausgehen“, betonte Johannes Mauerhof, Leiter und Ansprechpartner für das Mentorenprogramm in Hamburg. „Im Projekt geht es darum, einen Baustein für eine solidarische und kinderfreundliche Gesellschaft zu entwickeln sowie das regionale Ehrenamt zu stärken.“Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem Stiftungspreis die wichtige Arbeit und das unermüdliche Engagement aller Mitarbeiter und Ehrenamtlichen des Malteser Hilfsdienst e.V. Hamburg. Durch zwangloses Lernen werden nachhaltige Grundlagen für eine soziale Chancengleichheit gelegt.“, sagt Christian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie in seiner Rolle als Botschafter der Town & Country Stiftung, über das Projekt.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de______________________________Anger 55/5699084 ErfurtTower PRSelina JendrossekTelefon: 03641-8761182E-Mail: pr@tc-stiftung.com