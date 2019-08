Anzeige

Mein Ausflugstipp - Hexentanzplatz Harz

Sage oder Geschichte? Um den Hexentanzplatz im Harz, hoch über dem Bodetal in Sachsen-Anhalt gelegen und der Überlieferung nach ein altsächsisch-germanischer Kultort, ranken sich viele geheimnisvolle Erzählungen.



Ein wenig vermeint man sie immer noch auf der Hexentanzplatte zu spüren, die Magie, die von den einstigen heidnischen Ritualen ausging. Begleitet wird sie von einem beglückenden Gefühl von Freiheit, oben auf dem 451 Meter hoch gelegenen Plateau mit Blick ins Bodetal - Etappe des Harzer-Hexen-Stieg bis Thale. Zum Hexentanzplatz wurde der mystische Platz erst, als christliche Franken kultische Handlungen dort verboten. Soldaten sollten dafür sorgen, dass das Verbot befolgt wurde. Ohne Erfolg. Als Hexen verkleidet, mit geschwärzten Gesichtern und mit Besen und Heugabeln bewaffnet, schlugen die Sachsen, so der Chronist, die Wächter in die Flucht, erschreckten sie dermaßen, dass seit dieser Zeit vom schaurigen Treiben der Hexen und Teufel berichtet wird.

