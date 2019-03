Impressionen in Antibes an der Côte d'Azur

Am folgenden Tag besichtigten wir das hochinteressante archäologische Museum. das dem Besucher Einblick gibt in die 2500jährige Geschichte der Stadt. Sie ist von den Griechen mit dem Namen Antipolis von Massilia (Marseille) aus gegründet worden. Auch die Römer haben ihre Spuren hinterlassen. Wir wanderten auch durch die blumengeschmückte Altstadt mit zahlreichen Restaurants und Geschäften und gelangten zur ehemaligen Kathedrale. Antibes war von 400 bis 1244 Bischofssitz. Im 9. Jahrhundert wurde die Kirche von den Sarazenen zerstört. Von dem ursprünglich romanischen Bau ist nur wenig erhalten. Die pilastergeschmückte Fassade auf der Westseite stammt aus dem 17. Jahrhundert.Am dritten Besuchstag haben wir im Château Grimaldi das Picasso-Museum besucht. Picasso hat in dem Schloss gemalt und dort gemalte Bilder der Stadt Antibes vermacht. Das Museum besitzt von Picasso vor allem Bilder aus dem Jahr 1946. Außer Picasso-Bilder sind auch Bilder anderer Künstler zu bewundern, wie z.B. von Nicolas de Sta°el.Am vierten Tag brachen wir in die ebenfalls sehr sehenswerte Stadt Nizza auf.