¡HOLA! Wir sind d’o Barcelona

D'o steht für „d’origen" und bedeutet auf Katalanisch „Herkunft“. Barcelona steht für

die Heimatstadt der beiden spanischen Gastronomie-Gründer Ester Borrell Cosialls

(34) und Alejandro Moreno (37), genannt Alex. Im d'o Barcelona offeriert das junge

Paar aus der Mittelmeer-Region die besten Schinken aus Spanien. Highlight des d'o

Barcelona ist der Jamon Iberico de Bellota, der als bester Schinken der Welt gilt.

Sein buttrig-nussiges Aroma erhält er durch die halbwilde Haltung der Iberico-Schweine in Eichelhainen. In der Europa Passage Hamburg wird er künftig täglich von Hand geschnitten.

Mit großer Leidenschaft bringt das spanische Paar den authentischen mediterranen undbarceloneser Lifestyle in den Norden: „Wir können unsere Kunden nicht in dieMittelmeersonne bringen, aber wir wollen sie in unser Land reisen lassen, ohne Hamburgverlassen zu müssen.“Inspiriert von den traditionellen „Colmados“, den Lebensmittelläden aus Barcelona, haben Ester und Alex eine einzigartige Jamoneria geschaffen, in der die Zeit für ihre Besucher still stehen soll, um mitten im Herzen Hamburgs eine besondere spanische Gastronomie zu genießen, in der Europa Passage unmittelbar an Alster und Jungfernstieg.Das d’o Barcelona ist auf Iberico-Schinken mit Herkunftsbezeichnung spezialisiert. 48Monate lang reifte er im „Valle de los Pedroches“, im andalusischen Córdoba. MitSorgfalt wurde jeder einzelne Iberico ausgewählt, um ihn in Hamburg nach traditioneller Art von Hand zu schneiden, damit er seinen einzigartigen Geschmack und sein Aroma voll entfaltet.Begleitend werden exquisite Köstlichkeiten aus der Heimat der Gründer angeboten, dieden Genuss des Iberico perfekt ergänzen. Darunter eine Auswahl an Lenden, die inBarcelona geschätzte Fuet oder iberische Salchichón und Chorizo oder anderekatalanische Würste, die mit dem typischen „pa amb tomàquet“ im barceloneser Stil probiert werden können.Spanische Käsesorten begeistern im d’o Barcelona ebenfalls, wie der cremige Käseaus Galizien, der traditionelle Käse aus La Mancha und der parfümierte Käse von denBalearen. Feine Konserven mit Mittelmeerspezialitäten wie Herzmuscheln oder Sardellen, Kartoffelchips mit der echten Salsa Espinaler oder die köstlichen „Picos“, die in Sevilla gebacken werden, runden das Angebot ab.Von Galizien bis nach Barcelona, La Rioja und La Mancha reisten die d’o Barcelona-Betreiber, um ihre Getränkekarte zusammenzustellen. Gefunden haben sie eine Auswahl an Weinen und Bieren, die nach ihrer Überzeugung selbst verwöhnte Gaumen überzeugen werden.Der unverwechselbare Geschmack eines guten Rioja und die Frische von Weinen aus Kastilien kann glasweise im Untergeschoss der Europa Passage Hamburg probiert und mit iberischem Schinken, Wurst oder Käse kombiniert werden. Die Gastgeber Ester und Alex bieten eine Speisekarte voller Möglichkeiten an, um die Genüsse ihresLandes auf authentische Art und Weise zu entdecken.Alex (37) stammt aus Barcelona und ist der Arbeit wegen nach Deutschland gezogen. Nach dreieinhalb Jahren mit einem Leben zwischen den beiden Städten, entschied sich das Paar wieder in Vollzeit zusammen zu leben, diesmal in Hamburg und mit der Idee, aus ihren Leidenschaften für guten Schinken und Wein ihre Lebensexistenz zu machen.Mit der Unterstützung von Familie und Freunden begann das Abenteuer d’o Barcelona:Ester (34) wechselte gleichzeitig Heimat, Land und Beruf. Vermutlich saßen die beiden an einem Tisch mit gutem Essen, Wein und umgeben von Freunden, als sie das erste Maldarüber nachdachten, mit d’o Barcelona die besten gastronomischen Produkte und Weine ihrer Heimat auf traditionelle und kosmopolitische Weise bekannt zu machen.Weil gute Dinge Zeit brauchen, haben Ester und Alex ein ganzes Jahr damit verbracht,jedes einzelne Produkt, das in ihrem Geschäft gekauft werden kann, zu suchen,auszuwählen und zu testen.Kenner behaupten, der ausgezeichnete und zarteste Geschmack ist der des echteniberischen Schinkens. Von iberischen Schweinen aus Andalusien, die in Freiheit gezüchtet und 100 Prozent mit Eicheln gefüttert werden. Iberischer Schinken sei der König der Schinken. Im d’o Barcelona servieren ihn Ester und Alex täglich im traditionellen Stil, von Hand in feinen Scheiben geschnitten, damit er seinen köstlichen Geschmack entfalten kann.Dargeboten wird er zusammen mit traditionellen Wurst- und Käsebrettern. Variierende iberische Würste und Käsesorten werden auf Holzbrettchen kombiniert, das für jedes Produkt die passende Temperatur hält. Diese lassen sich ideal mit Freunden und Familienmitgliedern teilen und zusammen mit einem der ausgezeichneten Weine aus dem Weinkeller des d’o Barcelona genießen.„Bikini“ heißen die warmen Sandwiches in Barcelona und im d’o Barcelona in Hamburg.Feines Weißbrot gefüllt mit Wurst und Käse, die durch die Hitze zu köstlichemLeckerbissen verschmelzen, während alles leicht getoastet und knusprig wird. Ob man all die hochwertigen wie wohlschmeckenden Produkte in der ruhigen Atmosphäre im d’o Barcelona direkt probiert, eine Bestellung in einer kostenlosen Papiertüte zu einem Picknick, zur Arbeit und nach Hause mitnimmt, ein Catering für Business-Termine oder private Ereignisse ordert – im d’o Barcelona kann jeden Tag erneut eine wahre Genussreise in die Mittelmeerregion beginnen.Die Europa Passage im Zentrum der Hamburger Innenstadt lockt mit über 120 Shops auf fünf Etagen. Hier verbinden sich imposante Architektur, vielfältiger Angebotsmix, Gastronomie, Kunst und Kultur.Seit ihrer Eröffnung im Jahr 2006 prägt die Europa Passage das merkantile und kulturelle Leben der Innenstadt mit seinen Einkaufsmöglichkeiten entscheidend mit und hat sich als unverzichtbare Shopping-Adresse etabliert – für Touristen wie Hamburger, die das Besondere suchen. Und zwar in vielerlei Hinsicht, denn hier lässt sich nicht nur ein facettenreicher Einkaufsbummel direkt am Jungfernstieg und so manche Gaumenfreude erleben, die Europa Passage ist inzwischen auch ein beliebter Ort für Kultur.