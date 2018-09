Hamburg, 1. Oktober: Deutschland-Debüt POLISH ART PHILHARMONIC

Am Montag, den 1. Oktober 2018, gibt das Klassik-Ensemble POLISH ART PHILHARMONIC im Großen Saal der Laeiszhalle Hamburg sein Deutschland-Debüt.

Im Mittelpunkt des Abends mit dem Titel „Best of Classic“ steht Ludwig van Beethovens Fünfte Sinfonie, eines der bekanntesten Werke der klassischen Musik. Zudem offeriert das Ensemble dem Hamburger Publikum zwei musikalische Neuentdeckungen: Das vor 115 Jahren in Berlin und Wien uraufgeführte Violinkonzert A-Dur op. 8 des Komponisten Mieczyslav Karlowicz sowie die „Träume“ von Janusz Bielecki.Für den musikalischen Hochgenuss des Violinkonzerts steht die hochtalentierte und mehrfach preisgekrönte Solo-Geigerin Anna Maria Staṡkiewicz.Maestro Michael Maciaszczyk leitet das Orchester-Gastspiel. Der Wiener Maestro zählt zu den ganz großen internationalen Könnern im Bereich der gegenwärtigen Klassik. Regelmäßig arbeitete er mit den weltberühmten Wiener Philharmonikern, ist Mitglied der Toyota Master Players, Konzertmeister der Secession Players Wien und des Wiener Klassik Ensembles.Mit seinem Konzert unterstützt das Ensemble den Hamburger Verein Kinder helfen Kindern e.V. - pro verkauftem Ticket (ab 21,50 Euro) werden 2,50 Euro gespendet.Buchungen an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter https://www.elbphilharmonie.de/de/programm/polish-...