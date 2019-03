Das Wunderwerk der Alhambra

Die Mauerrn der Alhambra sind schon von weitem zu erkennen. Von Granada muss der Wanderer aufsteigen, bevor er das Eingangstor erreicht. Es empfiehlt sich ein Hotel in der Nähe zu buchen. Mein Freund Altfried und ich wohnten mit einer Reisegruppe im Hotel "Alixaros Generalife", um die Alhambra schnell erreichen zu können.Nach Durchschreiten des Doppeltores besichtigten wir zunächst Generalife, die Sommerresidenz der maurischen Könige. Obwohl von dem ursprünglichen Sommerpalast nicht mehr alles erhalten geblieben ist, sind die erhaltenen Bauten beeindruckend genug. Vor allem die Gärten mit ihren blühenden Blumen sind phantastisch. Auch Wasserspiele faszinieren den Besucher. Von Generalife hat er großartige Ausblicke auf die eigentliche Alhambra, zu der wir dann hinüber wanderten.In der Festungsanlage besichtigten wir zunächst den Palast von Kaiser Karl V., (Palacio de Carlos V.), der in die Alhambra hinein gebaut wurde. Der Palast ist ein Renaissancebau, der im Kontrast steht zu den eher sanften Formen der maurischen Bauten. Majestätisch ist der Innenhof dieses Palastes mit seinen vielen Säulen.Dann ging es hinüber in die eigentliche Alhambra. Zentral ist der Alcázar oder Königspalast (Casa Real). Man betritt diesen durch das Mexuar, das einstige Ratszimmer. Die Wände sind wie in den übrigen Räumen reich mit Stuck verziert. Der erste Höhepunkt ist der Patio de los Arrayanes (Myrtenhof) mit einem Teich, in dem der Besucher rote und goldene Karpfen beobachten kann. Danach gelangt man in den Salón de Embajadores (Gesandtensaal) mit einer 18 m hohen geschnitzten Decke aus Zedernholz. Die Wände sind mit Fliesen und arabischen Schriftzeichen ausgestattet.Vom Myrtenhof gelangt der Besucher normalerweise in den Patio de los Leones (Löwenhof), der aber leider 2012 wegen Renovierungsarbeiten geschlossen war. Von diesem Hof gelangt der Besucher in weitere außergewühnliche Räume. Hervorzuheben ist die Sala de las Dos Hermanas (Saal der zwei Schwestern). Hier ist eine hohe, stalaktitenartig geschnitzte Decke zu bewundern. Die Sala de los Reyes (Saal der Könige) ist mit Darstellungen maurischer und christlich spanischer Könige ausgemalt. Personendarstellungen aus islamischer Zeit verwundern eigentlich, denn figürliche Darstellungen widersprechen islamischen Vorschriften, aber die Nasridenkönige von Granada waren in dieser Hinsicht liberaler. Den Königspalast verlässt der Besucher über den Patio de la Linderaja mit Orangenbäume und Zypressen.Am nächsten Tag konnten wir von der maurischen Altstadt Albaicín auf der anderen Seite des Rio Darro noch einmal einen Blick auf die Alhambra mit seinen Festungsmauern und den Palästen werfen. Das Erlebnis der Alhambra ist unvergesslich.