Buchtipp: 52 heitere Lesemomente von Hamburg nach Shanghai.

Einen Tag wie jeden anderen hat Rainer Neumann noch nicht erlebt. Mögen andere ein Gähnen unterdrücken-er entdeckt das Funkeln im Alltagseinerlei.Es sind diese Momente, die vorüberhuschen, kaum gesehen, schon vergessen- und doch das Salz unseres Lebens. Manchmal auch wie flüchtige Sternschnuppen, die uns einen Wunsch erfüllen.Seit vierzig Jahren hält Rainer Neumann solche Momente fest, „passiert, notiert-zubereitet wird später. Im Business ist er Reisebürokaufmann, gewohnt auf Besonderheiten zu achten, in Nischen zu schauen, Skurriles zu entdecken und alles, was außerhalb unserer Gewohnheitsnorm geschieht, als bunte liebenswerte Zutat zu verstehen.Jetzt liegt sein Kurzgeschichtenbuch in einer erweiterten Neuauflage vor.52 heitere Episoden, die Rainer Neumann in Hamburg, auf Sylt, in Berlin, in Paris, Shanghai, Rom und u.a. in Quickborn erlebt und aufgeben schrieben hat.Alle Kurzgeschichten haben ein gutes Ende: der Autorenerlös geht komplett an zwei Hamburger Projekte, die sich für wohnungslose Menschen engagieren.Der Alltag ist voller komischer Geschichten.Rainer Neumann“Passiert.Notiert.Bedacht.Gelacht.“Kadera-Verlag978-3-948218-32-4