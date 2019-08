Ausflug ins Schnalstal zu den Spuren der Karthäuser

Auch in den österreichischen Landen wurden im 12. und 13. Jahrhundert Karthäuser-Klöster gegründet, so auch im abgelegenen Schnalstal. Dort existierte es mehrere Jahrhunderte. 1782 hat Kaiser Joseph II. in seinem Aufklärungseifer das Kloster aufgehoben. Er wollte nur Klöster mit pastoralen und sozialen Aufgaben erhalten, aber keine Klöster, die sich überwiegend dem Gebet widmeten. Um 1860 fiel das vereinsamte ehemalige Kloster einem Brand zum Opfer. Es blieb nicht mehr viel erhalten, aber eine Längsseite und eine halbe Querseite vom ehemaligen Kreuzgang. Dieser erstreckte sich sehr lang, weil an ihm etwa 16 Einzelzellen sich anschlossen, die aber heute privatisiert sind und nicht mehr zugänglich. Aber auch das wenige, das übrig blieb, beeindruckt noch heute den Wanderer und Pilger. Er atmet in den Kreuzgängen den Geist des ehemaligen Klosters.