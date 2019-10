Aus sich heraus

Hamburg : Bergedorf |

Seit 1986 bin ich künstlerisch in Mümmelmannsberg (Offenes Atelier) tätig, und habe in der Stadt Hamburg viele Ausstellungen selbst ständig gemacht !! Nun wurde mir mit geteilt, das ich im Museum der Vier & Marschlande von Bergedorf eine Ausstellung bekomme, eine so genannte Bürgerausstellung.

Diese Nachricht hat mich von den Socken gehauen, und freue mich auf viele Begegnungen mit den Besucher-innen.



Erich Heeder - Stadtteilkünstler - Objekte - Performence - Autor, und Dichter