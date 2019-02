Am Flughafen knuddeln die Norddeutschen am meisten

Romantische Zahlen: Täglich rund 4.600 Umarmungen und 21.900 Rosen pro JahrEin Flughafen ist ein Ort der Emotionen – wohl nirgendwo anders wird so viel geherzt und geküsst, begrüßt und verabschiedet. Hamburg Airport hat diesen „Knuddelfaktor“ nun genauer ermittelt: Demnach sind täglich rund 4.600 Umarmungen am größten norddeutschen Flughafen zu beobachten. Diese Zahl ergibt sich aus Hochrechnungen der Passagierbefragungen sowie jenes Personenanteils, der von Freunden und Verwandten bis ins Terminal gebracht oder von dort abgeholt wird.Besonders romantisch ist es in der Ankunftshalle des Hamburger Flughafens: Rote Rosen sind hier nach wie vor der Klassiker bei der Begrüßung – nicht nur am Valentinstag. Am Hamburg Airport gehen jeden Tag rund 60 Rosen über den Verkaufstresen, das sind 21.900 pro Jahr.