Hamburg : Kirche der Stille |

Oh Herz sei in keinem Augenblick frei vom Rausch der Liebe! - Hafis



Wenn Nebelschwaden, Regenschauer und herbstliche Winde draußen das Wetter bestimmen, wird es Zeit für Rückzug. Wohl dem, der jetzt den Weg in die Kirche der Stille Altona findet, um gemeinsame Zeit mit Menschen unterschiedlicher Provenienz Musik und Stille zu erfahren.

In diesem Workshop geht es darum, die Aktive Herz-Meditation kennen zu lernen und zu vertiefen.

Dazu verwenden wir die leicht zu spielende persische Rahmentrommel (Daff), wir lernen Gedichte persischer Mystiker wie z.B. Rumi und Hafis kennen, singen einige der Zeilen im Originalrhythmus und lernen, uns mit Hilfe unserer Aufmerksamkeit und unseres Atems auf unser lebendiges Herz zu fokussieren, das von den Rhythmen genährt und gestärkt wird.



Daffs sind vorhanden und es sind keine Vorkenntnisse erforderlich.



Begleitung: Helmut N. Gabel