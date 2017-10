\\\ G20 im Kino ///

+++ TERMIN, Sonntag, 8. Oktober 2017, 16 Uhr +++

--> https://www.facebook.com/events/436225783438923/?a... wie zum Beispiel der "Megafon-Chor", die "1000 Gestalten", das Schwabinggrad Ballet und der Auftritt der "Goldenen Zitronen" im Vorfeld der "Welcome to hell"-Demo.beleuchtet in seinemG20" ein breites Spektrum auch an verschiedensten Bildern und Protesten in der Stadt und blendet auch die unschönen Szenen dabei nicht aus. Sie sind Teil des bis heute umstrittenen Geschehen´s dieses Gipfels.Ort: Metropolis - Kleine Theaterstrasse 10, 20354 HamburgArt: UraufführungTitel: "Der Gipfel - Performing G20"Regie: Rasmus Gerlach ("Gefahrengebiete" / "Lampedusa auf St. Pauli" 2013)Kamera: Max Bryan u.v.m. ("G20-Diary")Tickets: https://www.adticket.de/Der-Gipfel-Performing-G20/... (und vor Ort)