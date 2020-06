Zeitung ins Jenseits

Hamburg : Hamburg - Deutschland | Manchmal erlebt man Dinge, da denkt man „Das kann doch wohl nicht wahr sein!“ So ging es mir unlängst mit dem Zeitungsabo meiner Eltern.Mein Vater hatte das Hamburger Abendblatt abonniert. Als er vor dreieinhalb Jahren starb, bezog meine Mutter die Zeitung weiter, ohne den Vertrag auf ihren Namen umschreiben zu lassen.Als sie dann unlängst nach einem Schlaganfall mit darauffolgender Demenz ins Heim musste, fiel uns Kindern die Aufgabe zu, die organisatorischen Dinge zu regeln, und da Mutti keine Zeitung mehr brauchte, rief ich beim Service an, wo man mir erklärte, durch den Tod unseres Vaters hätten wir ein Sonderkündigungsrecht, auf das ich mich in meinem Schreiben auch berief.Einige Tage später lag dann die Kündigungsbestätigung im Briefkasten, adressiert an meinen Vater. Und nun wurde es spannend!

Bestätigt wurde ein Termin in 4(!) Monaten:Das Schreiben machte mir große Hoffnung. Andererseits hatte mein Vater mir seit seinem Tod weder eine E-Mail geschrieben noch mich angerufen! Ich verfasste also folgende Antwort:Nun bin ich mal gespannt auf Nachricht von meinem verstorbenen Vater und vom Hamburger Abendblatt. Vielleicht schreibt mein Vater ja auch noch Leserbriefe an die Zeitung, wenn er sich bei mir schon seit seinem Tod nicht mehr gemeldet hat…So ganz abwegig ist das ja nicht. Immerhin hat er sich 4 Monate nach seinem Tod zum Geburtstag einen Computer bei Otto bestellt – das hat zumindest der Versandhändler behauptet. Etwas absurd, wenn man mit 94 Jahren gestorben ist, oder?Irgendwas scheint da nicht mit rechten Dingen zuzugehen. Aber an Corona kann es eigentlich nicht liegen… Eigentlich…