Zu den Höhepunkten des haschemitischen Königreichs

SKR Reisen, der Spezialist für weltweite Reisen in kleinen Gruppen, hat eine neue Reise in sein Portfolio aufgenommen: Ab März können Interessierte in elf Tagen die Höhepunkte des Königreichs Jordanien besuchen. In Kleingruppen von maximal zwölf Personen erleben sie dabei die faszinierende Geschichte und Kultur des Landes sowie des Volkes der Nabatäer, die vor über 2.000 Jahren in Petra ein Weltwunder erschaffen haben.

Die Erlebnisreise durch Jordanien hält für die Besucher besondere Höhepunkte bereit. So übernachten sie in einem Wüstencamp, wo sich ihnen ein traumhafter Sonnenuntergang sowie ein klarer Sternenhimmel bieten. Besonders ist auch der Besuch in einem traditionellen Kaffeehaus in Amman, bei dem man leicht ins Gespräch mit Einheimischen kommt, oder das schwerelose Badeerlebnis im Toten Meer.Die Gäste der SKR-Reise erkunden bedeutende Orte, die die Geschichte Jordaniens geprägt haben: Sie besuchen die antike, römische Stadt Gerasa sowie Amman, Jordaniens Hauptstadt. In Madaba, der Stadt der Mosaike, bewundern sie die spektakulären byzantinischen und umayyadischen Kunstwerke. Schöne Wanddekorationen und Fresken warten in den fünf Wüstenschlössern. Das Wadi Rum mit seinen imposanten Sandstein- und Granit-Felsformationen und den Spuren der Beduinen erleben die Teilnehmer bei einer Geländewagentour. Die rosarote Wüstenstadt Petra, ein Weltwunder der Antike und Weltkulturerbe der Unesco, kann nur über eine beeindruckende Schlucht erreicht werden und wurde vor über 2.000 Jahren von den arabischen Nabatäern in den Sandstein-Felsen gemeißelt. Die Reisegruppe erkundet prachtvolle Monumente wie das Amphitheater und die Gräber der Königswand sowie den Hohen Opferplatz. Zum Abschluss wartet ein Besuch am Roten und am Toten Meer – die Freizeitmöglichkeiten reichen vom Baden und Schnorcheln über eine optionale Tauchfahrt bis hin zu Wellness-Anwendungen mit dem hochmineralischen Salz.Die elftägige Rundreise „Jordanien – Impressionen“ findet zu neun Terminen statt.