Wings & Wheels die Zweite

Trotz des (durchwachsenen) Wetters am Veranstaltungswochenende (28- 30.7.2017) war die diesjährige Wings & Wheels-Veranstaltung auf dem Flugplatz in Heist wieder ein absolutes Highlight für Fans von Zwei- und Vierrädern und von Flugzeugen. Loopings, Fassrollen, Beschleunigungsduelle und Burnouts – das Event hatte jede Menge beeindruckende Attraktionen am Himmel und einzigartige Vorstellung am Boden zu bieten.Daran wird sich auch im kommenden Jahr nichts ändern! Klar, dass wir uns deshalb riesig freuen, auch 2018 wieder als Charity-Partner mit dabei sein zu dürfen. Natürlich wieder mit leckerem Kuchen und tollen Überraschungen für Groß und Klein im Gepäck.Wer einen Eindruck von Wings & Wheels haben möchte, kann sich die Berichterstattung aus dem NDR anschauen.Ihre Spende hilft!Förderverein KinderLeben e.V.Sparda-BankKontonummer: 176 8000Bankleitzahl: 206 905 00IBAN: DE96 2069 0500 0001 7680 00BIC: GENODEF1S11Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote. Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.