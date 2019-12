Weihnachten für Obdachlose - Sachspendenverteilung am Hauptbahnhof

Hilfe am Hamburger Hauptbahnhof

\\\ Stricken - Häkeln - Schenken ///

Strickmützen & Häkel-Tag am Hamburger Hauptbahnhof

Termin +++ 12.1. +++

+++ JETZT AUCH AN UNTERBRINGUNG DENKEN +++

+++ "Housing First" jetzt auch in Hamburg +++

\\\ JETZT mitmachen und spenden ///

Der Hoteldirektor höchstpersönlich vor Ort und wohnte der Verteilung bei (15-17h Hbf. Ausgang Kirchenallee – neben Taxistand).Großen Dank für diese Unterstützung. Auch Strom und Wasser für den Betrieb des Teekessels wird vom benachbarten Hotel bereit gestellt und es ist nicht so alltäglich, dass ein 4-Sterne-Hotel mit sensibler Kundschaft solch ein Projekt überhaupt unterstützt.Normal gehen alle Türen zu, wenn Hotels überhaupt was von Obdachlosen hören. Hier aber hat die Hoteldirektorin sich für die Sache eingesetzt - wir haben dort auch unser Lager und es braucht mehr so Unternehmen, die mit Helfergruppen kooperieren. Die Stadt selbst tut zu wenig in diese Richtung. --> https://www.facebook.com/groups/HamburgerObdachlos... Seit gut 20 Wochen hilft die Bürgerinitiative "Hilfe für Hamburger Obdachlose" auch Hamburger Hauptbahnhof (gestartet am 28.7.) und wir verteilen dort Sachspenden an Obdachlose und Bedürftige.Mehr als 100 Menschen haben seit Juli an den Sachspendenverteilungen teilgenommen. Alles Leute, die ihre Sachspenden persönlich auch verteilt haben. Tische und Logistik kam von uns - die Sachspenden von den Helfern.Zu Besuch neulich Sonntag (15.12.) war hierfür auch Karola Schnägge, die über Wochen zuvor Geschenke-Sendungen aus allen Teilen der Republik angenommen hat (31 Pakete!!!) und bei der Verteilung letzten Sonntag (15.12.) dann gerne auch persönlich mit dabei war."Es geht einem das Herz auf wenn man sieht mit wie viel Dankbarkeit die Sachen entgegen genommen wurden", erklärt Karola Schnägge in ihrem Posting vom 15.12. und gibt bekannt, dass auch ab Januar sie wieder mit dabei ist. Auch dafür RIESEN DANK, wir freuen uns sehr über diese Zusammenarbeit.Das ist auch das Konzept, dass die Spender selbst auch verteilen - dass Jeder mal dabei sein kann und nicht wie sonst nur angestammte Mitglieder einer Gruppe verteilen.Zuvor hatten wir in der Gruppe aufgerufen Wolle zu spenden. Schnell fanden sich Leute, die Mützen, Schals und Handschuhe strickten. Am 15.12. wurde die erste Ladung verteilt. Der Rest am 22.12. - das Auto war fast zu klein dafür.Wir danken Allen, die in den letzten Wochen und Monaten direkt vor Ort Sachen zum Hauptbahnhof gebracht haben und/oder unterstützt haben: Frederike Runge, Jens Bliefert, Nina Maleika, Antje Khalili, Regina Banzer, Mai Glöckchen, Murphy Böttcher, Almut Gellhaus, Christina Hälk, Kira Aime la Vie, Lira Mosquera, Yvonne Korn, Simon Dost, Onesch Sarah, Sarack Sorama , Michael Edwards, Gosia Lazurek, Jürgen Schlichting, Junghoon Lee, Michaela Micky Light, Zaklin Nastic, Christian Kruse, Angie Daniel, Bettina Kühl, Silke Nachteule, Amore Mio Krameline, Rasmus Gerlach, Raphael M., Diana S., Oliver H. & Martin K. (vom Hotel), die Imkerei aus Krembz, Chris Wood, Helge Heinemann, Ramona Kretzmann, Michael Thiess, Angie Daniel, Wolfgang Lenze, Christina und Regina G., Malin und Christel M., Michaela Micky Light, Torsten Wagner, Tina Trotzki und Thomas Merk, Claudia Hälk, Maren Iburg-Pelka, Vanessa O., Domi Platoni, Michael & Guido, Tanja Dennis Remus, Manuela Hanssen, Maureen Schwalke, Lukas Ataide, Frank & Karola Schnägge, Maria, Jeannette, den Paketspendern: Maria Overhage, Ursula Favier, Barbara Hilgendorf, Werner & Ge Ha, Bianca & Johann Simon, Norbert Krasselt, Pady Hübsch, Dorothee Allermann, Claudia Gilchrist, Stefan Loch, A.Köhler & Antje Wick, Moni Lind, Dorit Birkenfeld, Angelika Bersch und Ellen Hermann sowie Ilse Jehle, Udo Rathfelder, Sylvia Büttner, Marion Scheffler, Martin Bartoniz, Andrea S., Hanifa Imamovic, Moni Saalfeld, Martina K. und Steffi K. sowie Dorthe Mählmann, Tamo Kunz, Klaus Peterstorfer und Stephan Karrenbauer von Hinz & Kunzt und Alle, die in 2019 zum Gelingen mit beigetragen haben! #EinfachHinkommen #EinfachMitmachen bleibt das Motto unserer Gruppe auch in 2020.Gebraucht werden vorallem Mützen, Handschuhe, Socken, Schals, lange Unterhosen, Schlafsäcke, Hygieneartikel und alles was wärmt und für den Winter geeignet ist. Konserven bitte nur, die ohne Hilfsmittel zu öffnen sind (also mit Lasche oder Ähnlichem).Die nächste Sachspendenverteilung am Hauptbahnhof ist am 12.1. wie gehabt dann 15 bis 17 Uhr - selber Ort - selbe Zeit. Kommt gerne hin und bringt mit, was Ihr für Obdachlose spenden wollt. (Hamburg Hauptbahnhof - Ausgang Kirchenallee) - unterm Dach der DB. --> www.hamburger-obdachlose.deEin Bett für den Winter - Privates Winternotprogramm für ObdachloseOb Housing First oder privates Winternotprogramm - wir versuchen zu helfen so gut es geht! Dafür sammeln wir Spenden, wie jedes Jahr um diese Zeit und Danke an Alle, die schon mit dabei sind. Beide Programme (Wohncontainer und Housing-First), laufen in diesem Jahr parallel zueinander und Jeder, der sich im Stande fühlt mitzuhelfen ist herzlich eingeladen sich daran zu beteiligen. https://www.facebook.com/donate/508117723376858/ Selbst wenn Jemand nur ein Zimmer für den Winter anbietet - auch das hilft, denn auch das kann ein Sprungbrett für mehr sein, wie der Fall "Carola" belegt, auch sie hat inzwischen eine Wohnung mit richtigem Mietvertrag bekommen.Dank Housing First und dem beherzten Verständnis eines Vermieters wurde auch das möglich. Danke, dass es so Menschen noch gibt, die niedrigschwellig anderen Menschen helfen - trotz meist schwieriger Vita. Danke an den Träger! Hier die News auch zu Carola --> https://www.facebook.com/notes/max-bryan/ein-bett-... Zielgruppe sind obdachlose Menschen in besonders schwierigen Lebenslagen, in denen staatliche Hilfe noch nicht greift. Mittels „Housing First“ soll die Zeit bis zur Leisungsbewilligung durch das Sozialamt überbrückt werden. „Housing First“ bedeutet, erst die Unterkunft und dann alles Andere. https://www.facebook.com/donate/508117723376858/ (Facebook)Danke an Alle, die mithelfen, das Spendenziel zu erreichen.www.hamburger-obdachlose.de