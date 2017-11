Verkaufsoffener Sonntag Hamburg 2018

Hier sind die Termine für die verkaufsoffenen Sonntage in Hamburg im Jahr 2018.

Jede Sonntagsöffnung steht unter einem Motto (siehe unten). Bunte Rahmenprogramme, tolle Aktionen und Rabatte machen die Elbmetropole an diesen Tagen zu einem wahren Shoppingerlebnis. Ein verkaufsoffener Sonntag lockt bis zu 500.000 Besucher in die Hamburger Innenstadt. Das Hamburger City Management empfiehlt aus diesem Grund auf P+R-Angebote zurück zu greifen.Viel Spaß beim Bummeln und Einkaufen in einer der schönsten Städte Deutschlands.25.03.2018: Sport und Gesundheit03.06.2018: Inklusion und Integration23.09.2018: Kinder, Jugend und Familie04.11.2018: Kunst und KulturDie Geschäfte sind jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.Informationsquelle: www.sonntagscout.deBildquelle: www.mediaserver.hamburg.de / Sven Schwarze