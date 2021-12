Unterbringung Obdachlose - Spendenaufruf Winter 2021-2022

Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube



Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht.



Zustimmen & Inhalt laden Dieser Inhalt wird von Youtube eingebettet. Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Youtube ausgetauscht. Dabei gelten die Datenschutzbestimmungen von Youtube

Als wir den heute 63-Jährigen von der Straße holten, hatte er nicht viele mehr als einen völlig durchnässten Schlafsack und ein paar wenige Habseligkeiten. Wir boten Horst an, sich unsere Einzelunterkunft in Hamburg Niendorf anzusehen und er ging mit. Die kuschelige Bleibe gefiel ihm auf Anhieb so gut, dass er gar nicht mehr weg wollte und auch den ganzen Sommer noch blieb. Inzwischen sind wir ein Ganzjahres-Programm. Horst durfte so lange bleiben, bis er etwas Neues gefunden hat und so kam es dann auch. --> https://hamburgerobdachlose.files.wordpress.com/20... dafür, wie schnell man die Wohnung auch im Rentenalter verlieren kann. Viele Jahre lebte Horst mit seiner Frau in einer Wohnung in Hamburg, doch als die verstarb, wurde es schwierig. Die Miete für nur eine Person wurde zu teuer und ein Umzug in eine kleinere Wohnung war aussichtslos. Der Rentner musste raus aus der für ihn zu teuer gewordenen Wohnung und schlief unter freiem Himmel an der Hamburger Bahnhofsmission. Dort hatten wir ihn letzten Winter entdeckt und unseren beheizten Ganztages-Container angeboten. Den hatte er angenommen. Hier der Bericht von damals: https://www.stern.de/familie/leben/60-jahre-alt-un... bekommt Rente und Sozialleistung und macht so den Weg frei für den nächsten Bewohner unseres privaten Winternotprogramms. Werdet Chancengeber auch für diesen Winter. 🙏Für neue Bewohner und zur Deckung der Betriebskosten unserer Anlage in Hamburg Niendorf benötigen wir jedes Jahr eine entsprechende Summe, die wir hier über Facebook und Paypal sammeln.Großen Dank an Alle, die auch in diesem Winter wieder mithelfen und mit unterstützen.Max Bryan & Luise Schoolmann- Hilfe für Hamburger Obdachlose -www.hamburger-obdachlose.deKontakt: post@hamburger-obdachlose.de