Reise in den Elsass

Den folgenden Tag widmeten wir zunächst der vom Deutschen Kaiser Wilhelm II. wieder aufgebauten Hochkönigsburg und am Nachmittag der malerischen Stadt Colmar. Angela besuchte das sehenswerte Museum Unterlinden, das ich von froheren Reisen schon kannte. Ich besichtigte das Dominikanerkloster mit der Schongauer Madonna und die Kirche Sankt Martin. Am Donnerstag unternahmen wir eine unvergessliche Wandertour von Rapportsweiler (Ribeauville) vorbei an den markanten Felsen Rochers des anneaux, Rocher des Reptiles, Rocher des Giants bis zum Rocher pointes (Spitzfelsen).In der zweiten Woche lebten wir im Hotel Hohenstein in Niederhaslach, um von dort den nördlichen Teil des Elsass zu erkunden. In der Kirche St. Florentius fanden die Fenster der Barmherzigkeit unsere besondere Aufmerksamkeit. In Avolsheim lernten wir den Dompeter (10. Jh.) kennen und in Maursmünster die romanische Abteikirche mit dortigen archäologischen Ausgrabungen. Wir fanden auch noch Zeit, Zabern (Saverne) mit Schloss Rohan einen Besuch abzustatten. Am 11. Juni besuchten wir Straßburg. Unser besonderes Interesse galt der gotischen Kathedrale mit ihrem reichen Figurenschmuck im Inneren und an den Portalen im Westwerk und den farbigen Glasfenstern, die eine starke religiöse Ausstrahlung vermitteln. Zudem wanderten wir an der Ill entlang ins alte Gerberviertel Petit France.Der folgende Tag galt wieder der Wanderung durch die eindrucksvolle Landschaft. Wir erlebten das „Naturwunder“ Teufelspforte (Porte des Pierrè). Von dort stiegen wir auf zum Roche de Mutzig (1009 m), von dem wir einen phantastischen Ausblick bis in den Oberrheingraben hatten. Am folgenden Tag stiegen wir zum Purpurkopf, auf dem ein keltischer Ringwall zu finden ist. Am Nachmittag statteten wir noch dem schönen Fachwerkstädtchen Oberehnheim (Obernai) einen Besuch ab. Am 14. Juni galt es aufzubrechen und das schöne Elsass zu verlassen.