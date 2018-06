Pierre et Vacances jetzt auch im Fünf-Sterne-Bereich

Pierre & Vacances präsentiert mit Presqu’Ile de la Touques erstmals eine Fünf-Sterne-Premium-Residenz. Die Urlaubsresidenz Presqu'Ile de la Touques liegt auf der gleichnamigen Halbinsel in der Normandie, die sich zwischen Deauville und Trouville erstreckt. Die Schwesterstädte sowie der Sandstrand sind in zehn Minuten zu Fuß erreichbar. Es fährt aber auch alle fünf Minuten ein Shuttle hinüber zur anderen Seite. Das am Fluss gelegene Stadtviertel, das an den Jachthafen angrenzt, bietet mit seiner weitläufigen Strandpromenade und seinen Spazier- und Fahrradwegen ein außergewöhnliches Wohnumfeld. Es gibt zwei schicke Kasinos, die einen Blick lohnen.

Etwa zwei Stunden von Paris entfernt, bietet die Premium-Residenz Presqu'Ile de la Touques die ideale Mischung aus Land und Meer. Die 133 geräumigen Apartments der Kategorien Standard und Superior verfügen allesamt über Balkon oder Terrasse mit Blick auf den Pool, die Gärten oder den Jachthafen und sind in der für die Region typischen und originellen Fachwerkbauweise gehalten. Die lichtdurchfluteten Apartments greifen mit ihren maritimen Farben das Strandflair der Umgebung auf.Für Entspannung sorgen ein Innenpool unter einer gläsernen Kuppel sowie ein ganzjährig beheizter Außenpool. Im Deep Nature® Spa erwartet Gäste neben einem Entspannungsraum, Sauna, Hamam und Whirlpool auch ein umfangreiches Spa-Menü. Währenddessen spielen Kinder vergnügt im Kinderbecken.Presqu'Ile de la Touques liegt 300 Meter vom SNCF-Bahnhof Trouville-Deauville entfernt und kann in knapp zwei Stunden ab Paris erreicht werden. Für Anreisende mit dem Auto steht ein kostenloser Parkplatz zur Verfügung. Über den sieben Kilometer entfernten Flughafen Deauville-Normandie besteht eine Anbindung über London.Die Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs wurde 1967 gegründet und ist im Bereich des Nahtourismus europaweit marktführend. Ihr einzigartiges Wirtschaftsmodell beruht auf dem Zusammenwirken zweier Branchen: dem Tourismus und der Immobilienwirtschaft. Derzeit umfasst die Gruppe fünf Tourismusmarken: Pierre & Vacances und seine Marken Premium und Resorts, Maeva, Center Parcs, Sunparks und Adagio Aparthotels. Ihr Tourismusangebot umfasst rund 45.000 Apartments und Ferienhäuser an 283 Standorten in Europa. 2016/2017 hat die Gruppe einen Umsatz von 1.506 Milliarden Euro erzielt und rund acht Millionen europäische Gäste empfangen.Über 186 Ferien-Residenzen können in Frankreich, Kroatien, Kreta, Italien, Andorra, Spanien, Portugal und Mauritius entdeckt werden. Alle Residenzen bieten komfortable und voll ausgestattet Apartments oder Häuser.16 Familienresorts in Frankreich, auf den Antillen und den Kanaren. Diese bieten große Wasserparks, Restaurants, Kinder- und Teenager-Clubs, „à la Carte“-Vergnügen und sportliche Aktivitäten für einen Urlaub voller Spaß.53 Premium-Residenzen in Frankreich, Portugal, Spanien, Kreta, Kroatien, Montenegro, auf den Antillen und auf Mauritius, inklusive 5-Sterne-Residenzen in den Bergen für einen Urlaub, der maßgeschneiderten Service und Wohlbefinden kombiniert.31 Aparthotels im Herzen bedeutender europäischer Städte wie Paris und Rom für eine kulturelle Städtereise.66 Residenzen in Frankreich und Spanien mit vollausgestatteten und vorbereiteten Apartments für einen einfachen Aufenthalt mit kontrolliertem Budget.