Paintball für den guten Zweck

Am 28.10.2017 findet erneut das Wild Hogs & Friends Trophy Charity-Turnier statt. Dieses Mal zugunsten unseres Fördervereins KinderLeben e.V..Was für eine großartige Idee, Spaß, Aktion und den guten Zweck in einem Paintball-Spektakel miteinander zu verbinden! Jeder der mitmachen möchte, ist herzlich eingeladen teilzunehmen und vielleicht sogar den Vorjahressiegern, den Berliner Bunkern, den Pokal streitig zu machen.Hier kommen alle wichtigen Infos:Drei gegen dreiBis zu 30 Teams in 2 DivisionenPro Team 100 Euro Spenden-StartgeldOrt: Paintballhof Angermünde, Schmargendorfer Weg 23, 16278 AngermündeGewinn: Sachpreise und das Privileg, ein Jahr lang den Wanderpokal in die Teamvitrine stellen zu dürfen.After-Game: Bis in die Nacht wird auf der Playersparty gefeiert, leckere und preiswerte Getränke inklusive.Übernachtungsmöglichkeiten: Entweder in einem mitgebrachten Zelt direkt vor Ort oder in einer nahe gelegenen Pension.Anmelden könnt ihr euch hier.Wir freuen uns auf jeden, der sich in die Farb-Arena traut!Ihre Spende hilft!Förderverein KinderLeben e.V.Sparda-BankKontonummer: 176 8000Bankleitzahl: 206 905 00IBAN: DE96 2069 0500 0001 7680 00BIC: GENODEF1S11Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote. Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.