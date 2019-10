Obdachlosen helfen - jeden Sonntag - Einfach(Mit)machen

2. Herbst-Kleiderspende

"Mehr wert als 1 Millionen"

Mehr Chancen für Obdachlose JETZT !

"HOUSING FIRST" kann helfen !

\\\ Jetzt mitmachen und helfen ///

Neu: +++ Voting 20.10. - 3.11.2019 +++ Unterbringung Obdachloser im Winter

Trotz Dauerregens gingen auch am 29.9. nochmal knapp 100 Liter Wasser über die eigens dafür gebaute "Theke".Wir danken Jens Bliefert für den Zukauf von 12 Sixpacks und 3 Kisten Wasser, sowie Regina Banzer für den selbst gebackenen Kuchen nebst Herbst-Kleiderspende. Besonderen Dank auch den Kollegen von "Hamburg is(s)t gut" für die deftige Mahlzeit, ein Bohnen-Wurst-Eintopf, "der ordentlich durchwärmt", meinte einer der Gäste vor Ort und freute sich über das "Classic-Medium" zum nachspülen.Toll, wie die Hilfe am Hamburger Hauptbahnhof sich organisiert. Einfach machen und helfen. Gemeinsam für die Obdachlosen da sein - das ist und bleibt eine gute Sache. Danke an Alle, die den Obdachlosen helfen!Bereits in der Woche davor (22.9.) hatte Angie Daniel einen Schwung Herbst-Sachen mitgebracht. Der Sommer ist nun endgültig gegangen und warme Sachen sind gefragt, wie diesen flauschigen Pulli´s von Regina´s Mann. Auch warme lange Unterhosen waren dabei. Es wird kalt Freunde!Bringt gerne mit, was Ihr in den Kleiderschränken habt und nicht mehr braucht. Wärme zeigen beginnt am Hauptbahnhof und auch überall dort, wo Gruppen und Initiativen sich formieren, den Obdachlosen zu helfen.Besonders glücklich machen mich Momente, in denen ich Leute treffe, die ich länger schon kenne, wie Maria zum Beispiel, eine liebe Seele mit bewegter Vergangenheit. Sie schaute am 22.9. vorbei und brachte diesen Satz mit: "Mehr wert als 1 Millionen Euro ist ein lachender Mensch, dem es selber schlecht geht".Maria war vor nicht all zu langer Zeit selbst noch obdachlos. Inzwischen arbeitet sie für Radio Kamikaze https://www.kamikaze-radio.de/ und hat dort ihre eigene Sendung. Solche Lebenswege beeindrucken mich immer wieder und können sicher auch helfen anderen Menschen Mut zu machen, an sich und ihr Glück zu glauben. Denn solche Chancen sind immer auch Motor für mehr.Auch ich wäre wahrscheinlich heute noch auf der Straße, hätte mich nicht im Februar 2012 eine Frau angesprochen, die mir selbstlos ein Gästezimmer anbot, nur um erstmal von der Straße wegzukommen und von da aus neu zu starten.Denn wenn man so weit unten ist, hängt einem das Stigmata der Straße auch an. Egal wo du hingehst, du wirst immer als Obdachloser auch wahrgenommen und das ist dann meist auch das Anfang vom Ende - der Grund, warum man leer ausgeht und chanchenlos bleibt. wie das so war, vor ein paar Jahren, als ich selbst noch auf der Suche nach einer Wohnung war. Damals noch quer durch die Republik, weil es in Hamburg für mich einfach nicht bezahlbar war und ich danke allen Menschen guten Herzens, die Verständnis für die Obdachlosen aufbringen und ganz im Sinne von "Housing First" tätig werden für die Betroffenen."Erst wohnen - dann werden" - erfährt auch Carola dieser Tage. Ich begleite sie schon eine Weile (hier am 22.9. auch mit am Hauptbahnhof zu Gast).Carola hat verständnisvolle Vermieter gefunden, die ihre eine Chance geben wieder Fuß zu fassen im normalen Leben. Alles was sie durchmachte, ist fern jeder Normalität und es wird noch brauchen, bis sich das wieder ganz einpendelt. Carola ist demnächst auch wieder Thema hier im Blog.