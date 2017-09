nicko cruises präsentiert sich erstmals bei den Cruise Days

Bei den Hamburg Cruise Days 2017 feiert nicko cruises Premiere: Das kleine Boutique-Schiff MS KATHARINA VON BORA mischt sich unter die Hochsee-Kreuzer und legt vom 9. bis 10. September direkt am Fischmarkt an. Mit einem eigenen Pavillon auf dem „Markt der Möglichkeiten“ auf dem Vorplatz der St. Pauli-Landungsbrücken zeigt nicko cruises bei diesem einzigartigen Event erstmals Flagge. Der Stuttgarter Flussreise-Spezialist stellt sein breit gefächertes Portfolio auf den schönsten Flüssen der Welt vor und lädt zu einer exklusiven Hafenrundfahrt sowie Schiffsbesichtigungen ein. Zudem verlost nicko cruises attraktive Preise.Am kommenden Wochenende ist es soweit: Anlässlich der Hamburg Cruise Days versammeln sich die Kreuzfahrt-Branche und Kreuzfahrt-Fans aus der ganzen Welt vom 8. bis 10. September in der Hanse-Metropole. Elf Schiffe können in dieser Zeit im Hafen bestaunt werden. Zu den Highlights des vielfältigen Rahmenprogramms zählen die eindrucksvolle Schiffsparade am Samstagabend und die Lichtinstallation „Blue Port“, die den Hafen und viele weitere Gebäude blau illuminiert.Reisefreudigen Interessenten wird auf einer vier Kilometer langen Fläche von der HafenCity bis Altona alles rund um das Thema Kreuzfahrt geboten.Am Pavillon von nicko cruises auf dem „Markt der Möglichkeiten“ können sich Besucher unter dem Motto „Mehr als Meer“ erstmalig auch über Flusskreuzfahrten informieren und sich zur nächsten Reise auf dem Wasser inspirieren lassen. Der Flusskreuzfahrt-Spezialist lädt zu Schiffsbesichtigungen auf MS KATHARINA VON BORA ein, die am Samstag zwischen 12:00 und 15:00 Uhr jeweils zur vollen und halben Stunde stattfinden. Am Sonntag um 16:00 Uhr findet eine exklusive Hafenrundfahrt mit dem Boutique-Schiff statt. Die limitierten Plätze werden nach dem Prinzip „first come, first serve“ bei Anmeldung am nicko cruises-Pavillon vergeben.Beim Gewinnspiel am nicko cruises-Pavillon können die Teilnehmer als Hauptpreis eine achttägige Donau-Kreuzfahrt für zwei Personen mit dem Neubau nickoVISION, der ab 2018 die Flotte verstärken wird, gewinnen. Zusätzlich verlost nicko cruises beim Facebook-Selfie-Gewinnspiel fünf Advent-Reisen.Die nicko cruises Flussreisen GmbH ist ein führender Anbieter für Flusskreuzfahrten in Europa und verfügt über eine ebenso moderne wie komfortable Flotte. Das Unternehmen ist in mehr als zwanzig Ländern aktiv und bereist weltweit alle touristisch nachgefragten Wasserstraßen sowie einige Küstenabschnitte.„Viel erleben. Bequem genießen.“ Das ist Programm bei nicko cruises. Egal in welchem Teil der Welt: Der Komfort und das individuelle Reiseerlebnis der Passagiere stehen stets im Vordergrund. Durch die Vielzahl der angebotenen Reiserouten findet jeder die Flussreise, die zu ihm passt. Die Schiffe der nicko cruises-Flotte entsprechen überall einem vier- bis fünf-Sterne-Standard in der Landhotellerie nach deutschen Maßstäben. Dazu passend bietet nicko cruises einen Service mit viel Liebe zum Detail: Von der Abholung an der Haustür über attraktive Landausflüge bis hin zu einem abwechslungsreichen kulinarischen Angebot an Bord. Das Unternehmen nicko cruises Flussreisen GmbH sitzt in Stuttgart und beschäftigt 80 Mitarbeiter.