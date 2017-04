Neue Studie: Smartphone und Co auch im Urlaub unverzichtbar

Kaum ein Urlaub ohne mobiles EndgerätIn der neuen Studie bestätigten mit 93 Prozent fast alle Befragten, im Urlaub ein oder sogar mehrere mobile Endgeräte zu nutzen. Nur 7 Prozent der Teilnehmer gaben an, in den Ferien keinerlei mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder Mobiltelefone zu verwenden. Befragt wurden die Studienteilnehmer von der GfK, einem der größten Marktforschungsunternehmen weltweit, über ein Online-Panel. Untersucht wurden alle relevanten Altersgruppen von 14 bis über 60 Jahren.Fast alle Deutschen nutzen im Urlaub das SmartphoneEindeutig ist das Smartphone das favorisierte Mobilgerät unter den Befragten: 81 Prozent benutzen es für E-Mails, Surfen und Co im Urlaub. Wenig überraschend: In der Altersgruppe zwischen 14 und 29 Jahren nutzen sogar fast alle Befragten ihr Smartphone im Urlaub, nämlich 93 Prozent. Am zweithäufigsten greifen die Urlauber zum Tablet (35 %), danach folgen Laptop (29 %) und Mobiltelefon (18 %). Viele Befragte nutzen dabei nicht nur ein Gerät, sondern beispielsweise das Smartphone in Kombination mit Laptop oder Tablet.Männer und Frauen surfen gleich langWeiter interessierte sich Auto Europe in der Umfrage auch für die Nutzungsdauer und bat die Teilnehmer um eine Einschätzung. Die meisten Studienteilnehmer (28 %) sagten aus, sich im Urlaub zwischen einer und zwei Stunden täglich mit Smartphone oder einem anderen mobilen Endgerät zu beschäftigen. Am zweithäufigsten gaben die Befragten an, ihr Gerät zwischen 30 und 60 Minuten täglich zu verwenden, insgesamt 22 Prozent erklärten dies. Gleichauf mit ebenfalls 22 Prozent folgt eine Mobil-Nutzung von 30 bis 0 Minuten. Spannend war hier zu sehen, dass die Surfdauer scheinbar nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Männer und Frauen gaben sehr ähnliche Durchschnittswerte zu ihrer Mobil-Nutzung im Urlaub an.Tablet, Smartphone und Co: Wofür werden sie im Urlaub genutzt?Eine der wichtigsten Fragen der Studie liegt natürlich auf der Hand: Was machen die Deutschen denn schlussendlich mit Smartphone und Co, wenn sie es unter Palmen oder anderswo in den Ferien nutzen? Auch hier gab es einen klaren Favoriten: Insgesamt gaben 76 Prozent an, das Gerät für die private Kommunikation, zum Beispiel mit Familie und Freunden zu nutzen. Platz 2 belegte mit 68 Prozent das Thema Fotografieren, auf Platz 3 (56 %) folgten Nachrichten und auf Platz 4 die Reiseplanung mit 44 Prozent. Am fünfthäufigsten wurde mit 36 Prozent die Social Media-Nutzung angegeben. 27 Prozent der Studienteilnehmer hören im Urlaub Musik auf ihrem Gerät, 26 Prozent nutzen es für Spiele und Unterhaltung.Nur wenige Deutsche arbeiten im UrlaubInteressanterweise gaben nur sehr wenige Befragte (9 %) an, ein Mobilgerät im Urlaub für die Arbeit zu benötigen. In Zeiten von Workaholics, Burnout und ständiger Selbstoptimierung in der modernen Leistungsgesellschaft überrascht diese Zahl. Hier sind es zudem eher die Männer, die im Urlaub Smartphone und Co für die Arbeit verwenden. Während nur 6 Prozent der befragten Frauen im Urlaub arbeiten, sind es bei den Männern fast 11 Prozent.