Mal einige spanische Iberostar-Hotels kennenlernen

Sie soll sogar 100 Hotels mit 35.000 Zimmern haben, verteilt auf 30 Länder. Sie befinden sich in Spanien und dem Mittelmeerraum mit Nordafrika, in Europa, der Karibik, in Lateinamerika und Nordamerika.Sie konnte als einzige Hotelkette 18 Family Awards einheimsen, hat natürlich auch den Anspruch, die besten Hotels und den besten Service der Welt zu haben und will alle Häuser auf vier bis fünf Sterne und vier Sterne Luxus heben. Buchen kann man sie über Thomas Cook, DER, Schauinsland-Reisen und FTI, aber auch online.Dem Anspruch, die besten zu sein, werden sie sicher mit ihrer All-inclusive-Gastronomie gerecht. So viele Buffet-Tische mit so vielen Köstlichkeiten habe ich bisher in keinem Hotel erlebt. Warme Gerichte bereiten die Köche vor den Augen des Gastes zu, so dass er bestimmen kann, welches Fleisch oder welchen Fisch er wie zubereitet haben möchte. Das beginnt bereits beim Frühstück, wo es zudem exotische Früchte gibt, die ich noch nie gesehen, geschweige denn gegessen habe - und ich bin schon viel herumgekommen. Mindestens war das so im Iberostar Playa de Palma.Zu den renovierten Hotels zählen Playa de Palma, Playa de Muro und Alcudia Park, alle auf Mallorca, Santa Eulalia auf Ibiza, Malaga Playa in Andalusien auf dem spanischen Festland, Lanzarote Park, Anthelia und Grand Hotel Salomé auf den Kanarischen Inseln. Das Bahía de Palma kann Ende Mai, total renoviert, wiedereröffnet werden mit einem zusätzlichen Stockwerk und auf dem Dach einen Infinity-Pool mit Glasboden, der 1,20 Meter über das Dach hinausreicht und den Blick in den Garten sieben Stockwerke tiefer freigibt.Das Playa de Muro hat neuerdings den Rad- und Sporttourismus eingeführt und arbeitet mit den exklusiven Elektrorädern von „Huerzeler“ zusammen. Natürlich gibt es eine spezielle Bierbar für die durstigen Kehlen der Radfahrer mit vielen Sorten, auch deutschem Bier. Das Resort wurde zudem behindertengerecht ausgebaut, sogar die Sauna. Man traut seinen Augen kaum, im Restaurant leuchten Lampen aus Papier und Federn.Federn spielen auch im 5-Sterne Playa de Palma eine Rolle, verspielt an Kissen angebracht und als Wandverzierung. Eine Kuh lädt ein in das À-la-carte-Restaurant „Marea“ zum Verkosten des Rindfleischs aus dem nordspanischen León, das das beste der Welt sein soll. Auf jeden Fall schmeckte mir das Steak - ich es esse es gern rot, rare -, und es war perfekt zubereitet.Neu eingeführt wurden die Marke „Star Prestige“ mit Suiten, entsprechendem persönlichen Service und Qualitätsanspruch sowie Spezialzimmer nur für Erwachsene. Vorzeige-Objekt soll das „Iberostar Grand Hotel Portals Nous“ am exklusiven Jachthafen von Mallorca werden, ein Fünf-Sterne-Boutique-Hotel mit 63 Zimmern nur für Erwachsene, entworfen vom bekannten holländischen Designer Mark Wanders.Bereits im April öffnete der renovierte und modernisierte marokkanische „Club Palmerale Marrakech“ wieder mit einem elf Hektar großen mediterranen Garten und drei Schwimmbädern sowie einem Erlebnis-Pool und Mini-Club für die Kinder. Neu hinzu kam ein Golfplatz für alle Liebhaber dieses Sports.Neuerdings kann man nach der Buchung auch online - dank eines Hotelplans - sein Hotelzimmer in der gebuchten Kategorie aussuchen, so dass man bei Ankunft an der Rezeption keine Wartezeiten mehr überbrücken muss, sondern gleich seine Schlüsselkarte ausgehändigt bekommt.