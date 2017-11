Hamburg: Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz 2017

Auch die Hansestadt verfällt Ende November wieder in ein "Winter-Wonderland" und lässt die Stadt in hellen Lichtern strahlen. Mit aufwendiger Deko und vielen Buden lockt Hamburg jedes Jahr Hunderte von Besuchern auf ihren Weihnachtsmarkt. Die einzigartige Kulisse Hamburgs sorgt dafür, dass jeder Besuch ein unvergesslicher wird.

Alle wichtigen Informationen

Mit zahlreichen verschiedenen Buden bietet der größte Weihnachtsmarkt den Besuchern alles, was das Herz begehrt. Der weihnachtliche Markt in der Innenstadt beeindruckt besonders und gehört zu den beliebtesten der Region. Imposante Dekorationen, das historische Stadtbild und das breite Angebot der Buden verzaubern einen in wenigen Sekunden und lösen vorweihnachtliche Gefühle aus.Der historische Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Hamburg findet vom 27.11.2017 bis zum 23.12.17 statt. Täglich von 11-21 Uhr öffnet er die Tore für die Besucher. Samstags hat der Markt sogar bis 22 Uhr geöffnet. Vor dem beeindruckenden Rathaus macht der Markt besonders Abends einiges her, denn dann kommt die Beleuchtung erst so richtig zur Geltung.Mehr Infos gibt es hier