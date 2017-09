"Hamburg Airport. Bewegt" - Eure Stimme für KinderLeben

Bis Mitte September hatten gemeinnützige Vereine, Verbände und Einrichtungen aus Hamburg und Umgebung die Chance, sich für den „Hamburg Airport. Bewegt. Nachbarschaftspreis 2017“ zu bewerben. Nun sind wir in der heißen Phase angelangt: Alle Projekte, die durch ihre Bewerbung überzeugen konnten, stehen für den Internet-User zur Wahl – mit ein paar Klicks kann jeder mitvoten und zum Beispiel dem Förderverein KinderLeben e.V. seine Stimme geben.Mit insgesamt 10.000 Euro, 3.000 Euro für den Erstplatzierten, 1.500 Euro für den Zweitplatzierten und 1.000 Euro für den Drittplatzierten, so wie 500 Euro für die Plätze Vier bis Zehn, sollen Projekte ausgezeichnet werden, die sich mit Kreativität und Herzblut für die gute Sache einsetzen.„Unseren Flughafen gibt es bereits seit mehr als 107 Jahren an diesem Standort im Norden Hamburgs. Als Nachbar und Partner liegt uns das soziale Engagement in dieser Region daher besonders am Herzen. Pfiffige und manchmal auch ungewöhnliche Ideen sind der Motor für die Entwicklung und Stärkung einer Region und der darin lebenden Menschen“, erklärt Michael Eggenschwiler, Vorsitzender der Geschäftsführung am Hamburg Airport.Die „Hamburg Airport. Bewegt.“-Spendensumme, die nach Voting-Ende am 15. Oktober ausgegeben wird, soll in Sachinvestitionen wie Mobiliar oder Trainingsausrüstung für die jeweiligen Vereine fließen.Sollte unserer Förderverein KinderLeben e.V. Dank eurer Unterstützung einen Teil der Summe erhalten, könnten wir damit vielen unserer betroffenen Familien einen Tag auf einem Freizeitgrundstück bei Nindorf/Beckdorf (Niedersachsen) ermöglichen. Hier können die erkrankten Kinder, ihren Geschwister und Eltern eine wunderschöne Zeit verbringen, abschalten vom schwierigem Alltag, in der Natur Kraft tanken, mit Tieren zusammen sein und am Lagerfeuer sitzen und Liedern und Geschichten lauschen.Neben der ehrenamtlich geleisteten Organisation des Tages und der Betreuung der Kinder, fallen bei jedem Ausflug ins Naturrefugium viele Kosten durch den Transport, für die Verpflegung und für den Einsatz von Kinderkrankenschwestern an.Bitte gebt uns eure Stimme, damit wir auch in Zukunft vielen Familien eine Auszeit in der Natur ermöglichen können. Dafür müsst ihr einfach auf die Webseite gehen,Förderverein KinderLeben e.V. anwählen, eure E-Mail-Adresse hinterlassen und auf die zugesandte Antwort (Achtung, die E-Mail könnte im Spam-Ordner landen) klicken – und fertig.Wir danken euch vom ganzen Herzen für eure Unterstützung!Ihre Spende hilft!Förderverein KinderLeben e.V.Sparda-BankKontonummer: 176 8000Bankleitzahl: 206 905 00IBAN: DE96 2069 0500 0001 7680 00BIC: GENODEF1S1Am 26. Mai 2009 wurde der Förderverein KinderLeben e.V. gegründet. Ziel des Vereins ist die individuelle Begleitung und Beratung lebensverkürzend, schwerstkranker und/oder mehrfach behinderter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener (0 bis 27 Jahre), ihrer Geschwister sowie ihrer Eltern und nahestehender Angehöriger mittels materieller, finanzieller und psychosozialer Versorgungsangebote. Die betroffenen Familien erhalten u.a. Hilfe durch die Beschaffung lebensnotwendiger medizinischer Geräte, durch die Finanzierung wichtiger Therapien (wenn öffentliche Gelder nicht reichen) oder z.B. in Form eines Zuschusses für eine würdevolle Bestattung ihres verstorbenen Kindes.Die Tätigkeit des Vereins dient ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten gemeinnützigen Zwecken im Sinne der §§51 ff AO.