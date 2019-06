Fünfte „Brückenjahr-Messe“ der Finkenau Kitas in der HfBK

Hamburg : HfBK |

Vorschulkinder zeigen, wie sie sich auf die erste Klasse vorbereiten



Kitas der Stiftung Kindergärten Finkenau präsentieren am Donnerstag, den 20.06. von 15 bis 16.30 Uhr in der großen Aula der Hochschule für Bildende Künste ausgewählte Themen ihres Vorschuljahres. Zu der interaktiven Messe sind Kinder, Eltern, pädagogische Fachkräfte und interessierte Hamburger Bürgerinnen und Bürger herzlich willkommen.



Die Veranstaltung hat einen Messe- und Aufforderungscharakter. Sie lebt von der Interaktion zwischen den Kindern, Besuchern und Besucherinnen jeden Alters, für die es in der imposanten Hochschul-Aula viel zu entdecken gibt.

Auf spielerische Art und mit kreativen Ideen vermitteln die Vorschulkinder Gelerntes an den eigens gestalteten Messeständen. Sie präsentieren selbständig jeweils ein Thema des vergangenen Jahres, das ihnen besonders interessant erscheint. Dazu gehörte bislang u.a. die Begegnung mit Tieren, ein selbstgeschriebenes Theaterstück, die Erkundung des Maiendorfer Waldes, die eigene Identität, Bootsbau oder der sichere Umgang mit Feuer. Auch in diesem Jahr sind spannende Themen, Experimente und Präsentationen zu erwarten. Stehtische und Getränke laden im Foyer der Hochschule zum weiteren Austausch ein.



„Die Brückenjahrmesse stellt für die Kinder eine wunderbare Möglichkeit dar, ihr Vorschuljahr zu reflektieren und sich auf den Übergang in die Schule einzustimmen“, so Uta Mette, Vorständin der Stiftung Kindergärten Finkenau. „Die selbständige Aufarbeitung und Präsentation eines besonderen Themas lässt die Kinder als Experten auftreten und stärkt ihr Selbstvertrauen“ erläutert Uta Mette weiter.



Folgende Kitas sind mit einem Stand vertreten: aus Winterhude die Kitas Hölderlinsalle und Abraxas, aus Barmbek die Kitas BarUhle, Flohkiste, Frieberg, Fuhlinge und das Eulennest, aus Rothenburgsort die Kita Sonnenschein und aus Eidelstedt das Kinderhaus Furtweg



Die gemeinnützige Stiftung Kindergärten Finkenau feiert in diesem Jahr ihr 44. Jubiläum. Sie betreibt in Hamburg 26 Kitas und gestaltet an vier Schulstandorten die Nachmittagsbetreuung. Seit 2011 nehmen alle Kitas mit Elementarbereich an dem Programm Kita-Brückenjahr teil und bieten das Vorschuljahr in der Kita an. Der Übergang von der Kita in die erste Klasse wird in vertrauter Umgebung vorbereitet und begleitet.



Brückenjahr Messe am Donnerstag, 20.06. von 15 – 16.30 Uhr

Große Aula der HfBK, Am Lerchenfeld 2, 22081 Hamburg (U Mundsburg)

Eintritt frei