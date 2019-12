Erster gedruckter Kinderhotelführer erschienen

„In unserem Buch präsentieren wir ausgewählte Familienhotels, die sich perfekt für den Urlaub mit der Familie eignen. Vom einfachen Familienhotel mit Kinderbetreuung über das klassische Kinderhotel mit einem Rundum-Service für Kinder bis hin zum familienfreundlichen 5-Sterne Wellness-Hotel“, erklärt Redaktionsleiter Roland Bamberger. Mehr als 1.000 Bilder und zahlreiche Detailinformationen machen das neue Buch zu einem wertvollen Begleiter in der Urlaubsplanung mit Kindern.Mit rund 750 eingetragenen Familienhotels zählt kinderhotel.info zu den umfangreichsten Vergleichsplattformen der Branche. Um das optimale Angebot zu finden, stehen auf dem Internetportal neben der geografischen Suche via Landkarte auch 96 individuell kombinierbare Suchfilter zur Verfügung. Die Zugriffszahlen auf kinderhotel.info wachsen nach Angaben des Verlages jährlich um rund 30 Prozent. In den letzten zwölf Monaten hätten mehr als 800.000 Familien auf dieser Plattform ihren Urlaub geplant und dabei rund vier Millionen Seiten aufgerufen. Ein Blick in die Zahlen von Similarweb stutzt diese Zahlen etwas zurecht. Demnach verzeichnete die Seite im November 2019 45.000 Seitenaufrufe. kinderhotel.info hat die wichtigsten Kriterien für die Auswahl eines Kinderhotels ausgewertet, diese sind:HallenbadWasserrutscheUmfang der KinderbetreuungSeelageHunde erlaubtTeenager-ProgrammSuiten mit extra KinderzimmerStreichelzooKinderbeckenSpielplatz