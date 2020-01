Danke 2019 - Welcome 2020

+++ Hintergrund +++

+ Jeder Mensch braucht einen Freund +

+ JETZT MITMACHEN und SPENDEN 2020 +

Auf dass jeder Obdachlose ein warmes Bett und warme Kleidung bekommt. Danke an Alle, die auch 2020 weiterhin so fleißig mit dabei sind und mithelfen die Obdachlosen zu versorgen. Noch bis einschließlich 15.1. kann hier gespendet werden: https://www.facebook.com/donate/508117723376858/ Jedes Jahr bietet die Stadt hunderte von Schlafplätzen im städtischen "Winternotprogramm" an. Viele der bereitgestellten Plätze bleiben jedoch ungenutzt - weil das Angebot von den Betroffenen nicht hinreichend angenommen wird. Dies hat verschiedene Gründe. Mangelnde Privatssphäre (Mehrbettzimmer) und Hunde dürfen auch nicht mit - sind nur zwei der Hauptgründe. Hinzu kommt, dass die Obdachlosen jeden Morgen die Notunterkunft wieder verlassen müssen und gerade für ältere Menschen ist das ständige "Rein und Raus" oft auch sehr anstrengend. Deshalb wollen wir auch in diesem Winter in erster Linie ältere Menschen ganztägig unterbringen.Dank der Spenden konnten wir auch in diesem Jahr unser PRIVATES WINTERNOTPRORGRAMM fortsetzen. Kommenden Dienstag stellen wir einen weiteren Wohncontainer auf und auch das Housing-First-Programm unserer Gruppe läuft weiter. Danke an Alle, die das mit ermöglicht haben!Im Einsatz für Betroffene über 50 Jahre und für Menschen, die im städtischen Winternotprogramm nicht unterkommen oder eine ganztägige Unterbringung benötigen. Danke an Alle, die dran bleiben und weiter mithelfen!Spenden Facebook: https://www.facebook.com/donate/508117723376858/ Spenden Paypal:Max Bryan & Luise Schoolmann- Hilfe für Hamburger Obdachlose -www.hamburger-obdachlose.de(auch Link teilen hilft)