2. Late Night Shopping-Party im Alstertal-Einkaufszentrum

Ausgiebig shoppen, Mega-Rabatte genießen und mit bekannten Stars feiern. Am Freitag, den 13. Oktober 2017, lädt das Alstertal-Einkaufszentrum ab 20 Uhr zur zweiten glanzvollen Late Night Shopping-Party. Norddeutschlands größte Mall in Hamburg-Poppenbüttel wird wieder zur einzigartigen Erlebniswelt. Mit prominentem DJ, Food Truck-Meile und einer Luxus-Kreuzfahrt auf MS EUROPA als Hauptgewinn im exklusiven Gewinnspiel.

Nach der begeisterten Resonanz der Kunden und dem großen Erfolg vom Vorjahr öffnen die über 240 Shops im AEZ erneut nach Ladenschluss ihre Türen für ein unvergessliches Shopping-Event. Designer-Boutiquen, Top-Marken-Shops, Beauty-Stores und Fachhändler vom Juwelier bis zum Spielwarengeschäft bieten wieder exklusive Rabatte von zehn, 20 und mehr Prozenten. Mode- und Beauty-Experten beraten individuell, geben Tipps und Inspiration für angesagte Looks.Die modischen Errungenschaften der Shopping-Nacht können an diesem Abend sofort auf ihre Partytauglichkeit getestet werden. Jörn Schlönvoigt, beliebter Schauspieler und Musiker, sorgt am DJ-Pult für Party-Feeling. Der sympathische GZSZ-Star und Frauenschwarm legt mitten in der Mall angesagte Dance Beats auf, feiert mit seinen Fans und macht mit ihnen Selfies. Man kann nach Lust und Laune tanzen, chillen oder einfach nur die coole Atmosphäre genießen.Sie gewann die erste Staffel „Austria's next Topmodel“, wurde „Promi Shopping Queen“ und katapultierte sich mit ihrem guten Aussehen und wilden Charme in diversen TV-Formaten in die Herzen der Zuschauer: Larissa Marolt, gefragtes Model, Show-Talent, Schauspielerin und aktueller Neuzugang der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ kommt zusammen mit weiteren prominenten Gästen über den roten Teppich in das Alstertal-Einkaufszentrum. Beim Late Night Shopping wird sie Autogramme geben und ihre Fashion-Favoriten verraten.Vegetarische Snacks, handgemachtes Eis oder laktosefreie Waffeln sind die neuen Hits der Street Food-Märkte und Food Truck-Trends. Frisch zubereitete, handgemachte Leckereien in einer mobilen Food Truck-Meile ergänzen die beliebten Restaurants, Cafés und festen Food-Marktstände des AEZ, die in der gesamten Hansestadt den Ruf als Einkaufsparadies für regionale, saisonale und genussvolle Lebensmittel sowie Bio-Produkte haben.Genießer können im Verlauf des Late Night Shoppings natürlich auch exklusive Getränke kennenlernen. Vom prickelnden spanischen Cava Vilarnau bis zum kultigen Gin Tonic der Marke The London Gin No. 1, der an einem zur Bar umgebauten Londoner Taxi ausgeschenkt wird.Als Höhepunkt der Late Night Shopping-Party im AEZ können alle Besucher live eine Traumreise auf dem 5-Sterne-Plus-Kreuzfahrtschiff MS EUROPA gewinnen. Hapag-Lloyd Cruises verlost eine Kreuzfahrt für 2 Personen in einer Veranda-Suite inklusive An- und Abreisepaket im Wert von über 15.000 Euro!Wochenblatt-Leser können zwei VIP-Tickets (1 Leser plus Begleitung) für die VIP-Lounge inklusive Cocktails, Cava, Bier, Gin und Catering gewinnen. Es gibt natürlich auch ein Give Away Bag.Beantworten Sie die Frage:Zum wievielten Mal findet das Late Night Shopping im Alstertal-Einkaufszentrum in diesem Jahr statt?Bitte die Antwort bis 5. Oktober an elke.backert@me.com„Aus einer kleinen Idee ist etwas wirklich Großes geworden. Das Alstertal-Einkaufszentrum lädt alle Hamburger und Besucher aus dem Umland herzlich zu einem inspirierenden Shopping-Erlebnis mit attraktiven Einkaufsvorteilen ein. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von unseren weiteren Aktionen überraschen“, so Ludmila Brendel, Center-Managerin des Alstertal-Einkaufszentrum. Unterstützt wird die Shopping-Nacht von zahlreichen Partnern. Darunter: CATWALK, SHATLER´s Cocktails, Saturn, Twinkle Brow Bar, Peter Polzer, Bijou Brigitte, ChaCha und BILD der FRAU, Deutschlands größter Frauenzeitschrift. Die Mercedes-Benz-Niederlassung Hamburg sorgt als exklusiver Shuttle-Partner für die Anfahrt der Promis. Alle Parkplätze auf den Parkdecks des AEZ sind beim Late Night Shopping kostenfrei.