12 Runden Gutes - Hilfe am Hamburger Hauptbahnhof

(dort aktiv seit 28.7.)Ein Akt der Nächstenliebe und es ist und bleibt einfach auch eine Inspiration zu sehen, wie Leute immer wieder und nicht nur aus Hamburg zu uns finden und bei der Hilfe für die Hamburger Obdachlosen dann mitmachen! Wir danken allen Helfern vom 13.10. aus tiefstem Herzen - Danke, dass Ihr mit dabei ward!Sonntag, 13.10. - gleich bei Ankunft empfangen uns neue Gesichter. Menschen, die über Facebook von der Aktion erfahren haben und zum Hauptbahnhof kamen, um ihre Sachspenden auf den von uns bereitgestellten Tischen zu verteilen. Darunter auch Elina mit ihrem Sohn, die am Tag zuvor noch groß einkaufte.Brot, Kuchen, Backwaren und Süßigkeiten - selbst an das Hundefutter hatte Elina gedacht. Ein Fest für die Obdachlosen und ein großartiger Einsatz von Mensch zu Mensch - von Herz zu Herz.Auch Michael Edwards und Frederike Runge hatten an diesem Sonntag wie so oft schon Wasser hinzugekauft. Selbst nach 12 Wochen ist die Nachfrage ungebrochen. Auch in der kalten Jahreszeit macht Wasser immer noch Sinn. Als ehemals Betroffener kann ich das bestätigen. Durst kennt keine Jahreszeit!Dennoch wollen wir parallel dazu auch jeden Sonntag heißen Tee mit anbieten. Und zwar für regelmäßig 80 bis 100 Personen dann. Dank der Spende von Simon Dost und Leuten, die seinem Beispiel folgten, konnte ein Kessel dieser Größenordnung angeschafft werden. Danke an die Spender, die das mit ermöglicht haben.Ziel ist es, eine breite Palette Teesorten anzubieten. Zum selber zapfen quasi. So kann jeder seinen Lieblingsgeschmack selbst aussuchen und direkt vor Ort sich selbst auch bedienen. Was dafür noch fehlt ist Strom und Wasser, aber da sind wir noch im Gespräch mit entsprechenden Partnern. Update nächste Woche.Auch Handtücher stehen hoch im Kurs. (Foto) Hier mitgebracht am 13.10. von Vanessa O. Zusammen mit Mann und Tochter brachten sie einen ganzen Bollerwagen voller nützlicher Dinge mit, unter anderem auch warme Socken - genau richtig für die Jahreszeit. Danke für diese wertvolle Sachspende. Im Nu war der Wagen leer.Auch wieder mit dabei - Junghoon Lee - der aus Südkorea stammende Student, der hier in Deutschland Philosophie studiert. Er hatte ein paar Wochen Pause gemacht, musste ein paar Hausarbeiten schreiben und kaum eine freie Minute, ist er wieder mit an Bord. RIESEN DANK an Alle, die so engagiert den Obdachlosen helfen.Danke Elina S., Antje Khalili, Frederike Runge, Michael Edwards, Junghoon Lee, Kira A., Vanessa O. (plus Tochter und Mann, Michael O., Sarah O. & Mann, Hans J., Silke N., Simone J., Domi P., Maria, Michaela, Jeannette (die extra aus Salzwedel anreiste), Familien Rieckhoff und Bentrup, Familie Stöwe für den leckeren Kuchen, Simone R, Birgit S. und noch einige mehr ... Danke für Euren Einsatz und Eure Spenden für die Obdachlosen am Hamburger Hauptbahnhof.Bereits in der Woche zuvor waren jede Menge neue Gesichter mit dabei. Leute, die sich der Gruppen anschlossen und einfach nur helfen wollen. Darunter auch Michael O., der am 13.10. zum 2. mal mit dabei war und gerne auch wiederkommt. In den ländlichen Regionen gäbe es so Initiativen kaum und gerne hilft er mit.Auch Sanny aka "Mai Glöckchen" ist neu dabei und brachte am 6.10. einen selbst gebackenen Kuchen mit vorbei und reiste hierfür extra aus Glinde an. Das zeigt, wie nützlich Facebook auch sein kann, ist es doch eine hevorragende Möglichkeit um Menschen miteinander zu vernetzen.Auch "Murphy" war oft schon mit dabei. Half mit beim Verteilen und hat selbst auch Sachspenden schon mitgebracht. Menschen, die wenig haben, geben noch dazu. Das berührt mich immer wieder. Danke Murphy! Danke an Alle, die so treu mit dabei sind. "DIE BESTE EIGENSCHAFT IST EIN GUTES HERZ!" - steht im Talmud und schon das zählt!Auch am 6.10. hatte ein Großspender für Kleidung gesorgt. Manuela G. und Sarah O. lieferten 7 große Umzugskisten Kleidung, darunter viele hochwertige Jacken, aber auch Socken und Hosen. Das war echt Klasse - wie Freunde sich im Kleinen zusammentun für die gemeinsame Sache. Mehr davon und weiter so!1000-ende Menschen sahen sein Foto bei Facebook und Christopher ist noch ein recht junger Obdachloser - er hat noch alle Möglichkeiten vor sich den Kurs zu drehen. Am 6.10. hat er erstmal eine tolle Designer-Jacke bekommen und war total begeistert. "Ich war total überrascht, dass es so tolle Sachen hier gibt", berichtet der in Hamburg gestrandete Wohnungslose.So eine tolle Jacke zu bekommen ist natürlich auch GLÜCK und "Andere ermutigen an sich und ihr Glück zu glauben" ist überhaupt der Grund, warum ich solche Bilder mache. Ich will damit "Menschen für Menschen begeistern" und ja, vielleicht sieht ein Vermieter diese Fotos auch mit dem jungen Mann, seine positive Ausstrahlung und macht ihm ein Angebot, ein Zimmer für den Winter oder eine Arbeit.... sage ich immer, damit auch die Diejenigen eine Chancen bekommen, die lange keine Chance mehr hatten. Das wünsch ich mir von Herzen, dass auch Andere dieses Glück erfahren, welches ich selbst vor Jahren mal hatte. https://www.facebook.com/notes/max-bryan/sachspend... Wer mich kennt, der weiß, dass ich ein Fan der Freude bin. Ich freue mich immer, wenn Andere sich mit uns freuen. Gute Erfahrung bringt auch Zuspruch und der wiederum bestärkt uns den Kurs zu halten. Gemeinsam für die Obdachlosen ist und bleibt eine gute Sache.... bleibt daher auch weiterhin das Credo unserer Gruppe und wer immer sich inspiriert fühlt von dem, was er hier sieht und liest, ist ganz herzlich eingeladen es den Menschen gleich zu tun, die bislang geholfen haben. "Es kann einfach nie falsch sein, es kann nur gut werden" (Luise Schoolmann) und "alles GUTE was Du aussendest, kehrt zu Dir zurück".Die nächste Verteilung war dann am 20.10. - dies ist ein Jahresrückblick.http://www.hamburger-obdachlose.dehttps://www.facebook.com/donate/508117723376858/