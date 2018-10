Radfahrer und Fußgänger Aufgepasst!

So ein Elbsegler ist vielseitig einzusetzen, als erstes er weht bei Sturm nicht von Kopf!Man kann Ungeziefer mit jagen, Wasser mit holen, Feuer bekämpfen, na und wenn der Grill nicht so will Luft zu fächern, na und wenn du zum Einkaufen gehst, und du hast keine Tasche oder Beutel dabei, ach ja ich habe doch meinen Elbsegler auf den Kopf, da passt so einiges rein, das habe ich alles schon mit Meinen Elbsegler gemacht ! Versuche das mal mit einer Lederhose !!Mein Elbsegler und ich, ich und mein Elbsegler, und Felix ist Eifersüchtig auf meinen Elbsegler, und versteckt ihn manchmal, aber mein Fitte so nenne ich meinen Elbsegler, Ruft dann hier bin ich, ich setze ihn dann auf und wir bei sind Glücklich!DIE FOTOS HABE ICH AM 04.10.2018 UM 12,52 UHR IN LAUINGEN GEMACHT, AUF DER SEGREPROMENADE!!!