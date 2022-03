DRK Hamburg Altona und Mitte: Datenschutz über Menschenleben?

Drohnenstaffel musste bei Personensuche tatenlos zusehen

Jörg Theel, Geschäftsführer des Kreisverbandes zeigt sich entsetzt: „Wir haben die erforderliche Technik, dürfen die Vermisstensuche in Übungsszenarien trainieren, sind aber im Ernstfall an eine nicht nachvollziehbare Vorschrift gebunden. Den verantwortlichen Kolleginnen und Kollegen von der Polizei werden bei der Durchführung derartiger Einsätze regelrecht Handschellen angelegt! Dabei geht es in solchen Situationen um Tempo!"Christian Wegener, Inhaber von DROHNE112.de und Ausstatter von Feuerwehren, Hilfsorganisationen und Zoll, hat einen Verdacht: „Wir wurden von Datenschützern in Hannover einmal mit dem Argument konfrontiert, dass bei einem Absturz der Drohne die aufgezeichneten Daten auf der mitgeführten Speicherkarte von Unbefugten ausgelesen werden könnten. Da gerade bei einer Personensuche persönliche Bilddaten entstehen können, würden wir in einem solchen Fall ein echtes Datenschutzproblem produzieren, so die Annahme."Datenschutz über Menschenleben also? Wegener schüttelt den Kopf: „Dieses Problem existiert so überhaupt nicht. Jedenfalls nicht bei der vom Hamburger DRK eingesetzten Drohne DJI Matrice M300. Die Daten werden verschlüsselt abgespeichert. Unbefugte könnten dem Datenträger also nichts anfangen."DRK, BRH (ebenfalls mit einer Drohne in Neugraben vor Ort), aber auch Kräfte der Polizei drängen auf eine Überprüfung. Offen ist die Frage, ob eine Einzelfallentscheidung des Polizeipräsidenten oder des Vizepräsidenten den Einsatz doch noch ermöglicht hätte. Thomas Jungfer, Landesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft, brachte es gegenüber dem Hamburger Abendblatt auf den Punkt: „Es ist keinem normalen Bürger zu erklären, dass die Hamburger Polizei nicht ihre oder eine fremde Drohne einsetzen darf, wenn es um die Rettung von einem Menschenleben geht."