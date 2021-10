Ein Eldorado für Tempo

Hallo Mädels, die ihr da euer kleines Geschäftchen hinterm Busch oder Bäumchen verrichtet. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass Männer nach dem Anpieseln des Baumstammes, oder auf die Wurzel, kein Papiertaschentuch benutzen? Okay, zum Naseputzen – aber nicht für den letzten Tropfen.Wie seid ihr eigentlich drauf, dass ihr solche waschmaschinentauglichen Papier-Taschentücher, die alles andere als die Landschaft zieren, zurücklasst – und das auch noch zuhauf?!Da ich mich selbst auch schon das eine und andere Mal in die Büsche schlagen musste, weiß ich wovon ich rede, vielmehr was ich sehe, weil es nicht zu übersehen ist. Nun gut - dass man nicht jedes benutzte Papier zusammenfalten und wieder mitnehmen kann, ist mir schon klar. Apropos – Blattwerk oder Laub ist ausreichend da .. wenn es mal der Abdeckung dienen muss!Und wo ich schon beim Thema Hinterlassenschaften bin..Liebe Naturliebhaber, euren Müll dürft ihr auch wieder mitnehmen. Was ihr mit dem Kot eures Lieblings macht, nämlich in Beutelchen verstauen, das macht auch bitte mit Eurem Müll! Seht aber bitte davon ab, diesen an einen Ast zu hängen oder in die Botanik zu hauen ..