Mit Eberhard in die Heide nach Haltern am See

Die Heide gehört mir fast allein.Dann ging es los. Erst Regen. Dann setzte spontan Eberhard ein.Unterschlupf fand ich unter einer Wacholder-Baum-Gruppe.Als der Regen nachließ ging es auf den Heimweg.Pustekuchen.„Es rappelt im Karton“.Aber so was von. Die Baumwipfel bogen sich und vor mir fielen armdicke Äste auf den Weg.Also in die andere Richtung.Glück gehabt, 4 Minuten später kam der Bus zum Bahnhof.Mit der Bahn nach Essen und dann war erst mal Schicht im Schacht.Das Sturmtief Eberhard zwingt die Deutsche Bahn in die Knie.Nur „Abellio“ trotzt dem Sturm und bringt mich, und die anderen Fahrgäste, sicher nach Hause. Und nach 2 Minuten kam gleich mein Anschlussbus.Noch mal Glück gehabt.Ich komme wieder, aber erst im Sommer.