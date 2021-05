Heidewitzka in der Heide

Erfreulich leer ist die Westruper Heide bei Haltern am See.Sonne, Regen und Hagel bietet das Wetter an.Habe meinen „Gewitterknüppel“ dabei und bin für den kurzen Schauer gewappnet.An „meinem“ Bänkchen liegt Styropor-Müll, dass will doch keiner sehen!Der Baumstamm, auf dem vor einiger Zeit Modefotos gemacht wurden, konnte der Schwerkraft nicht mehr standhalten und liegt auf dem Boden.Ein junger Mann schreit durch die Heide, dass Leinenpflicht besteht.Einige Hundehalter halten sich dran und leinen ihre Fellnase an.Bastian der Bernhardiner, schnuppert an mir rum und sabbert meine Hose, Hut und Fotoapparat ein. Es gibt schlimmeres.Zum Beispiel die beiden älteren Männer, die quer durch die Heide gehen, um 10 Meter Weg abzukürzen.Sachen gibt es.Freue mich schon darauf, wenn die Heide blüht.Der Wacholder macht es langsam vor.