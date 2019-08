Eine Wanderung durch die Westruper Heide in Haltern

Dieser Standort liegt im nördlichen Ruhrgebiet bei Haltern am See, etwa eine halbe Stunde Fahrtzeit mit dem Auto von Gelsenkirchen oder Essen entfernt. Wie kein zweiter Landschaftstyp passt die Heide damit zum Revier, das ja bekanntlich ein vor allem in der Zeit der Industrialisierung von Menschenhand erschaffener Kultur- und Siedlungsraum ist. Denn auch die Heide ist ein künstlicher Kulturraum, allerdings einer, der deutlich älter ist.Quelle: https://www.ruhrgebiet-industriekultur.de/westrupe... (gekürzt und umformuliert)