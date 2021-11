Bänke in der Westruper Heide

Haltern am SeeBitte Platz nehmen.Ich erinnere mich an viele sonnige Augenblicke auf diesen Bänken.Erholung, runter kommen vom Alltag, kleines Picknick.Vor ein paar Jahren sind wir immer wieder in die Heide um sie blühen zu sehen.Leider hatten wir den früheren Zeitpunkt verpasst.Aber später hat es dann doch geklappt.Erfreulich wenig Vandalismus hier in der Natur.Außer 3 Jugendliche, die den Weg durchs Erika abgekürzt haben.Dann bei der Rückfahrt. 4 Jugendliche stürzen in den Zug und alle gleich aufs Klo.Vermutlich wussten sie nicht, dass man in Deutschland für eine Fahrkarte bezahlen muss.