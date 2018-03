Die ersten Veilchen

Das Veilchen

Ei, was blüht so heimlich im Sonnenstrahl?Das sind die lieben Veilchen, die blühen im Tal,blühen so heimlich im Moose verstecktdrum haben auch wir Kinder kein Veilchen entdeckt.Und was steckt sein Köpflein so still empor?Was lispelt aus dem Moose so leise hervor?>Suchet so findet ihr! Suchet mit doch!Ei, warte, Veilchen, warte, wir finden dich noch.Ein Veilchen auf der Wiese stand,Bebückt in sich und unbekannt;Es war ein herzge Veilchen,Da kam ein junge SchäferinMit leichtem Schritt und frohem SinnDaher, daherDie Wiese her und sag....