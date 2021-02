Diesind nach Elefanten und Pinguinen ein Magnet. Nyla und Akinda lagen und reckelten sich in der Sonne. Löwen, die in einem Zoo leben, werden schonmal 30 Jahre alt. In Freiheit bis ca.15 Jahre., Panthera leo bleyenberghi, bewegen sich im Gebiet - Angola, Simbabwe und dem Kongo. Dort jagen die Weibchen in Gruppen. Sie sind durch die Zerstörung des Lebensraumes gefährdet. Einhat unheimlich scharfe Augen. Die Segelflieger erspähen eine Beute in einer Höhe von über 2 km und von fast 20 cm Größe. Bedroht sind die tagaktiven Jäger durch Wilderei, Jagd und die Veränderung der Viehhaltungsmethoden. Mit seinem nackten Hals gewinnt es bestimmt kein Schönheits-wettbewerb, aber der Vorteil ist, die Feder kleben nicht zusammen.leben nur auf der Insel Java. Die endemische Art ist auch stark gefährted, u.a. durch traditionelle asiatische Heilmedizin. Zoos arbeiten über Ländergrenzen hinweg eng zusammen, um den Fortbestand seltener Tierarten wie auch dem Silbergibbon zu sichern. Ein Zuchtbuch liegt in Hellabrunn/München. Dort gab es auch schon Nachwuchs.leben wie der Namen schon sagt, in Steppen und Halbwüsten Zentral- und Ostchinas. Sie jagen Insekten, kleinere Säugetiere und stellen sich tot, und überlisten so Jäger.sind stark gefährdet. Verletzung durch Fischernetze, Zerstörung der Brutgebiete durch den Abbau von Guano und als, auch das Sammeln von Eiern, die Liste kann fortgesetzt werden. Ihr Lebensraum ist das Gebiet von Peru bis Nordchile. Der Entdecker Alexander von Humboldt beschrieb diese Art während der 2. Expedition nach Südamerika.