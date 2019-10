Bäume pflanzen in der Dölauer Heide

Forstfacharbeiter Herr Ebert und Herr Probst rechneten nicht mit so vielen enthusiastischenBaumliebhabern/innen. Eigentlich waren es mehr Volunters als Bäume.Kinder waren natürlich mit von der Partie und gruben mit ihren kleinen Schaufeln die Bäumchen ein..Das Gelände ist eingezäunt wegen dem Verbiss des Schalenwildes.Es war ein Kraftakt diese Fläche zu räumen, berichtete Herr Ebert.Hier nur 5 Mitarbeiter tätig.Die letzten Stürme hinter ließen beträchtliche Schäden.Neuerdings wird auch Waldbaden angeboten, immer mal etwas neues.Allerdings wissen viele von der guten Luft, Ruhe und Schatten in diesen Gebiet. Bänke und der Stämme von Bäumen laden auch zum verweilen ein. Jeder weiß wie schön und erfrischend ein Waldspaziergang ist, Pilze sammeln, Bäume bestimmen, Tiere zubeobachten und das ganz ohne viel Geld. Die Augen schließen, ruhig werden, alle Last von dir streifen und denkt an nichts.Die Dölauer Heide ist ein Wald mit über 700 ha. Hier gibt es über die Jahrtausende viele Besiedlungsgeschichte. Davon viellecht später etwas.