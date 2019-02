Wie beliebt ist Esoterik?

Das Leben in westlichen Ländern ist von westlichen Wissenschaften geprägter als jemals zuvor in der Menschheitsgeschichte. Wir erleben dies besondere in den Bereichen der Technologie und der Medizin. Trotzdem ist der Glaube an Spiritualität weiterhin Bestandteil unserer westlichen Gesellschaften.

Einige Anhänger der Esoterik haben konkrete Fragen.

Ob die Beliebtheit der Esoterik zunimmt oder nicht, ist umstritten.

Eine Umfrage in Deutschland zu dem Thema Esoterik ergab, dass 29% der Befragten sagten, sie sollten sich mehr mit Meditieren beschäftigen und 19% gaben an, sie sollten sich mehr mit Astrologie beschäftigen. Tarot sei ein Thema mit dem 8% der Befragten gerne mehr Zeit verbringen möchten.Wie beliebt Tarot und Wahrsagen in Deutschland sind, ist auch darin reflektiert, wie häufig zum Beispiel die Internetseiten questico.de und viversum.de aufgerufen werden. Beide Internetseiten bieten Nutzern die Möglichkeit, Antworten auf Lebensfragen zu erhalten. Die Antworten auf diese Lebensfragen werden angeblich per Tarot, Kartenlegen, Hellsehen, Wahrsagen, Channeling und Astrologie ermittelt. Die Internetseiten questico.de hatte im Monat Dezember 2018 rund 660 000 Besuche (laut Webstatistik Service Similarweb). Die Seite viversum.de hatte im Monat Dezember 2018 rund 650 000 Besuche (laut Webstatistik Service Similarweb).Typische Fragen, die Nutzer der Services von questico.de und viversum.de haben, sind laut Beratern , die ihre Dienste auf der Seite questico.de anbieten, wann der geliebte Partner zurückkehre und ob die Liebe zwischen ihnen eine Chance hätte. Eine andere häufige Frage wäre, was das neue Lebensjahr bringen würde und wann es Zeit wäre, sich beruflich zu verändern. Andere möchten der Frage nachgehen, warum sie immer an den falschen Partner geraten würden.Ein Bereich der Esoterik befasst sich mit der sogenannten Partnerrückführung . Bei der Partnerrückführung ist es das Anliegen, der Hilfe suchenden Person, den Ex-Partner wieder zurück zu erobern und die Liebesbeziehung fortzusetzen. Die Person, die den Partnerrückführungsprozess leitet, nennt sich häufig Magier oder Magierin oder Medium Eine weitere Sparte der Esoterik ist die der Hexen, Hexer, Wicca und Druiden. Laut der Ethnologin Victoria Hegner von der Universität Göttingen sei es besonders die “urbane Mittelschicht, die sich davon angezogen” fühle. In der Stadt würde die Einheit von Mensch und Natur schmerzlich vermisst, so die Wissenschaftlerin. In Großstädten gäbe es selbsternannte Hexen, die keiner festen Gruppe angehören würden. Wicca seien meist in festen Zirkeln organisiert. Die Wicca-Kultur hätte ihren Ursprung in den fünfziger Jahren in Großbritannien. In Großbritannien ist Wicca als Religion anerkannt, wie auch in einigen Staaten der USA. Im deutschsprachigen Raum ist die Bewegung der neuen Hexen mit der Frauenbewegung der siebziger Jahre verbunden.Die Soziologin, Christel Gärtner , äußerte, dass selbst wenn sich beispielsweise 40 Prozent der Bundesbürger offen für Astrologie zeigten, so heiße dieses nicht, dass diese Menschen dauerhaft in diesem Milieu verwurzelt seien. Im Bereich der Esoterik seien langfristige und exklusive Bindungen „nicht die Regel“, betonte die Wissenschaftlerin. Tatsächlich liege etwa der Anteil jener Personen, die sich ernsthaft mit Astrologie auseinandersetzten, seit Jahren bei rund fünf Prozent. Doch die Zeitung die “Zeit” berichtet, jeder zweite Westdeutsche glaube an Wunder, ungefähr jeder Vierte an die Wiedergeburt. „Esoterische Vorstellungen gelten zunehmend als normal“, zitiert die „Zeit“ den Soziologen Detlef Pollack.