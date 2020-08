Die Linken sammeln Unterschriften für das Volksbegehren gegen Lehrermangel. Die Unterschriftenlisten liegen am Stand auf dem Halleschen Markt aus.

- Den Mangel beenden - Unseren Kindern Zukunft geben!“



Ich erinnere mich noch sehr gut an den Auftritt Herrn Tullners (Minister für Bildung) in einer Talkshow, das war allerdings schon vor einigen Jahren.

Aber hänge blieb es, kaum zu glauben und unfassbar. Er bemerkte " wenn einmal eine Stunde ausfällt, dann macht das auch nichts".

Bei einer Stunde blieb das allerdings nicht, es sind hunderte. Lehrer fehlen schon seit Jahren.