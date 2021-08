Stadt – Land – Tsukuba-san. Japan-Erlebnisse

Anja Sips (Japanologin) möchte sowohl über Erlebnisse ihrer Studien-, Forschungs- und Reiseaufenthalte u.a. in Tokyo, Nikkō, Tsukuba, Kyoto und Hiroshima berichten als auch andere Einsichten und Hintergründe über dieses Land anbieten. So wird sich wohl das ein oder andere Japan-Klischee bestätigen, aber hoffentlich werden auch die Vielfalt und Gegensätzlichkeiten dieses Landes sichtbar. Und am Ende bleibt vielleicht noch Zeit für das Schreiben eines Kanji.