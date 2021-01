Reinhold Lohse, Zither Reinhold

". Der gebürtige Hallenser und Sohn eines Pfarrers stammte aus Glaucha und zog jeden Tag mit seiner Zither in die Innenstadt. Eine schwere Typhus Infektion überlebte er nur knapp und blieb auf dem geistigen Niveau eines neunjährigen Kindes, in diesem Alter erkrankte er. Reinhold besuchte die Schule bis zur 3. Klasse. Das Hallesche Original verstarb 1964, an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Die Botschaft: ein großer Künstler und gleichzeitig ein kleiner und geistig junger Mensch.