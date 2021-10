Klima - Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft

Halle (Saale): Trothaer Lesecafe im Gemeindehaus |

Vortrag von Dr. Frank Eigenfeld, Geologe (Halle)

Einführung in das Klimasystem der Erde – Vorstellung der natürlichen Faktoren, die unser Klima gestalten, wie auch der Einfluss der Evolution auf das Klima bis zur heutigen Zeit. Klimaänderungen in der Erdgeschichte, zeitliche Abläufe und Dimensionen, Klimazeugen und Belege. Erleben wir z. Zt. eine „Klimakatastrophe“ oder „Normalzustand“? Was wird sich beim Klima in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ändern? Können wir diese Prozesse beeinflussen oder sogar steuern? Was sollte getan werden? Anschließend Diskussion