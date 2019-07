Inlineskatekurs für Kids: Hallescher Inline Skate Club e.V. wird mit 1.000 Euro durch die Town & Country Stiftung gefördert

Der Hallesche Inline Skate Club e.V. erhielt für sein bemerkenswertes Engagement für Kinder und Jugendliche eine Förderung in Höhe von 1.000 Euro von der Town & Country Stiftung. Der Verein fördert insbesondere Kids aus sozial benachteiligten Familien und verhilft ihnen, trotz mangelnder finanzieller Mittel, zu einer vielseitigen und sportlichen Freizeitgestaltung. „Die Unterstützung des Vereins verhilft den Kindern vor allem zu einer sinnvollen Gestaltung ihrer Freizeit, aber darüber hinaus auch für mehr gesellschaftliche Chancengleichheit“, sagte Tanja von Flotow, Botschafterin der Town & Country Stiftung, über das Projekt.

Der Verein hat es sich zum Ziel gesetzt, benachteiligten Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit einer sportlichen Freizeitgestaltung zu bieten. Zu diesem Zweck organisiert der Verein zweimal im Jahr einen Inlineskate-Kurs für die Kids. Während des fünfwöchigen Programms für Anfänger üben die Kinder das Skaten auf spielerische Art und Weise und erhalten am Ende des Kurses ein Sportabzeichen. Weiterhin können die jungen Sportler gemeinsam mit ihren Eltern am monatlich stattfindenden, öffentlichen Inlineskaten teilnehmen und ihre Fähigkeiten verbessern.„Besonders wichtig ist es uns, die Kinder im Allgemeinen für Sport zu begeistern und ihnen darüber hinaus die Möglichkeit zu geben, Teil unserer Vereinsgemeinschaft zu werden", betonte Christin Backstein, Vorstandsvorsitzende des Halleschen Inline Skate Clubs e.V. Die Förderung der Town & Country Stiftung soll sicherstellen, dass auch Kinder aus finanziell schwachen Familien an den Skate-Kursen teilnehmen können und ihnen das Equipment zur Verfügung gestellt werden kann.Die Town & Country Stiftung vergibt bereits zum siebten Mal in Folge den Town & Country Stiftungspreis zugunsten von benachteiligten Kindern und Jugendlichen. Der diesjährige Spendentopf beinhaltet Fördermittel in einer Gesamthöhe von fast 600.000 Euro. Bundesweit werden 500 gemeinnützige Einrichtungen und Projekte mit jeweils 1.000 Euro gefördert. Zusätzlich wird ein herausragendes Projekt pro Bundesland mit einem zusätzlichen Förderbetrag von je 5.000 Euro prämiert. Diese finale Auszeichnung findet im Rahmen der Town & Country Stiftungsgala im Herbst 2019 statt.Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und Jürgen Dawo gegründet und unterstützt mit dem Stiftungspreis gemeinnützige Einrichtungen, die sich für benachteiligte, kranke und behinderte Kinder und Jugendliche einsetzen. Dank des Engagements der Town & Country Lizenzpartner kann die Stiftung jährlich bedürftige Kinder und Familien fördern und freut sich über weitere Unterstützer.Weitere Informationen zur Town & Country Stiftung finden Sie unter www.tc-stiftung.de