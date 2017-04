Frohe Ostern

Zeit für einen zünftigen Osterspaziergang nach einem Osterbrunch, nach dem Kirchgang. Frieden für Alle.Der Gott des Lichtes und des Lebensstrahle leuchtend über uns.Er lasse uns spören das Feuer der Liebeund wärme unsere Herzen mit seiner Lebensglut,damit wir erkennen seine Güte und Barmherzigkeit,die überreich sind für jeden von uns.Er lasse uns aufstehen, wenn Leid unser Leben lähmtund lasse uns seine Stimme hören, wenn er uns ruft:Ich will das du lebst.Das gewäre uns Gott.der für uns Licht ist am Tage und in der Nacht;der Gott der das Leben liebt über alle Maßen!unbekannter Verfasservon der Webseite Ostergebete