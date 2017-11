Fotografie Ausstellung

Vernissage - 09. Januar 2018 - 18 Uhr



Mit der Ausstellung "Portfolio" zeigt Fotografin Yvonne Rollert

Fotografien aus verschiedenen Genre.



Architektur mit Licht und Schatten, Landschafts- und Portrait Fotografie werden in der zweiten Etage ausgestellt. Im Parterre sind Salz und Pfeffer Streuer aus den unterschiedlichsten Materialien und Formen zusehen, von Naturmaterialien bis zum Plastik Design. www.licht-malerei.info

Sind die Räume in der ersten Etage verschlossen, bitte wenden Sie sich an die Mitarbeiter.



Öffnungszeiten Mo - Fr. 09:00 - 19:00 Uhr, Wochenende geschlossen